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ANKARA

​Yıkım ekibine ruhsat şartı

Yıkım ekibine ruhsat şartı

Yıkım konusunda eğitim almamış ehliyetsiz kişilerin yıkım yapmasının önüne geçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yeni çalışmaya göre yıkım müteahhitliği ruhsatı olmayan inşaat firmaları yıkım yapamayacak. Yıkım ruhsatı olan firmalar da yıkımın büyüklüğüne göre kendi içinde sınıflandırılacak.

Mine Açar Yeni Şafak
​Yıkım ekibine ruhsat şartı
Yıkımı yapılacak binalarda alınacak önlemler ve parsel çevresinde alınacak tedbirler de belli standartlarda olacak. Kullanılacak malzemeler de standarta bağlanacak. Yıkımla birlikte ortaya çıkacak atıkların ayrışması ve belli bir yerde toplanıp bertaraf edilmesi de yine kurallar çerçevesinde yapılacak.

Kentsel dönüşümle birlikte sıkça gördüğümüz tehlikeli bina yıkım manzaraları tarihe karışacak. Konu ile ilgili düzenleme geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ehliyetsiz kişilerin tehlike saçan yıkımlarının önüne geçmek için yıkım yönetmeliği hazırladı. Edindiğimiz bilgiye göre artık yıkım ruhsatı olmayan inşaat firmaları bina yıkamayacak. Konu ile ilgili yönetmelik yıkıma ilişkin usulleri de kurala bağladı. Buna göre yıkımı yapacak olan firma yıkım ruhsatı olsa bile her binanın yıkımına talip olamayacak. Yıkılacak inşaatın büyüklüğüne ve yıkım şekline göre yıkım firmaları kendi içinde sınıflandırılacak. Henüz taslak aşamasında olan yönetmeliğin 6 ay içinde yayınlanması bekleniyor. Yürürlüğe girmesinin ise 1 yılı bulması öngörülüyor.

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EN DÜŞÜK RUHSAT Y1

  • En düşük yıkım ruhsatı belgesi Y1 olacak. Belgeler Y2, Y3 diye devam edecek. Müteahhitler bu sınıflar için bakanlıktan yetki belgesi lisansı alacak. Belgenin sınıfını yıkımın şekli ve büyüklüğü belirleyecek. Patlatmalı yıkım ayrı bir müteahhitlik uzmanlığı gerektirdiği için bu şekilde bir yıkımda devreye girecek ruhsat ile uzun erişimli makinelerle yapılacak yıkımın ruhsatı aynı olmayacak. Bu şekildeki ayrımlarla yıkılacak alanlardaki güvenlikler de üst seviyeye çıkarılacak. Mesleki yeterlilikte son 5 yıl içerisindeki yıkım işlerinin toplamı esas alınacak. Yıkımlar ruhsat alındıktan en geç 3 ay sonra gerçekleşmiş olacak. Bodrum katı dışında en çok bir katlı olup, bina yüksekliği 6 metreyi aşmayan ve yapı inşaat alanı toplamı 250 metrekareyi geçmeyen müstakil yapıların tam yıkımlarında ve kat inşaat alanının yüzde 10’unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmeyecek ancak yıkım ruhsatı alınacak.

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RİSK ANALİZİ ÇIKARILACAK

Yıkımı yapılacak binalarda yıkım için alınacak önlemler de yeni yönetmelikte tek tek ele alındı. Yıkımı üstlenecek firmalar, yıkımını üstlenecek binaların öncelikle risk analizlerini çıkaracak. Yıkımın binaya etkisi, yıkım sırasında binada mekanik etkiden kaynaklı olarak karşılaşılabilecek sorunlar ve yıkılacak yapının etrafında bulunan binaların mevcut durumları risk analizinin hazırlanmasında önemli kriterlerden olacak. Risk analizi çıktıktan sonra da yıkım programı oluşturulacak.

ACİL YIKIMLAR KAPSAM DIŞI

  • Yıkım ruhsatı kriterlerine uygun belgelerin alınması zaman alabileceği için acil yıkılacak binalar kapsam dışı bırakıldı. Burada öncelik can kayıplarını önlemek olarak ele alındığından ruhsatlı firma beklenmeyecek. Yıkım bir an önce ve en güvenli şekilde gerçekleştirilecek. Ruhsatlı müteahhitler daha çok planlı yıkımlarda devreye girecek. Vatandaş nasıl binasını kentsel dönüşümde yenilemek için bir inşaat firması ile anlaşıyorsa yıkım için de aynı şekilde yıkıma yetkisi olan firmalarla anlaşarak binasını yıktıracak. Yıkımla ilgili her türlü prosedürü de yetkisi olan firma takip edecek.
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