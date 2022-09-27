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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Demirtaş'a: Kandil'deki PKK'lı kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "En güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadesiyle tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Yakında Kandil'deki PKK yöneticisi kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz." dedi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soyludan HDPli Demirtaşa: Kandildeki PKKlı kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.

"PKK'LI KARDEŞİ SARI TORBAYA GİRDİĞİNDE DE AYNI MESAJI BEKLERİZ"

Soylu, diğer bir paylaşımında ise Demirtaş'a yönelik, "Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor. Tendürek Amanoslar Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK yöneticisi kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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