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ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan 'bayramda mezar ziyareti açıklaması: Şehit aileleri muaf

İçişleri Bakanlığı "Şehit aileler, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından bayramda mezar ziyareti açıklaması: Şehit aileleri muaf
Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede, “ülkemizin bütünlüğü” ve “milletimizin birliği” için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğunun şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

"Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek."

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
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İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

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