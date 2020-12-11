İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hatırlatma açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi: Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulama bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.

1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresindeki uygulamayı genel hatlarıyla hatırlatmak gerekirse;

• Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar açık olacaklardır. Bu işyerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

FOTOĞRAF 11 Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan bir takım grup arasında alkol alemi esnasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad'ın kafasına ve sırtına vurdu. Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişi ellerinde sopalarla Ahmad'a saldırmaya devam etti. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp maske de takmadıkları gerekçesiyle 8 kişiye toplamda 32 bin 400 TL cezai işlem uyguladı. Kısıtlamaya uymayıp alem yaptılar: Çivili sopayla arkadaşlarını yaralayıp linç etmek istediler Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp içki alemi yapan gruplar arasında çıkan tartışmada bir kişi çivili sopa ile yaralandı. Öfkeli kalabalık ambulanstaki yaralıyı linç etmek istedi. Polis bu kişilere izin vermedi. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp maske de takmayan bu kişilere toplamda 32 bin 400 lira para cezası kesti.

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• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

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• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

2. Yukarıda getirilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbir alınmıştır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.