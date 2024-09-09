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İki çocuk babası lise müdürü evinde ölü bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde görev yapan lise müdürü evinde ölü bulundu.

07:39 - 9/09/2024 Pazartesi
IHA
Hasan Efe
Hasan Efe

Denizli'nin Çivril ilçesindeki olay, Irgıllı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Efe (48) istirahat etmek üzere evine gitti. O esnada oğlu babasının çalan telefonunu babasına götürdüğü zaman, babasının hareketsiz yattığını görünce akrabalarını haber verdi. Eve gelen Efe ailesinin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hasan Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Efe'nin cenazesi, 8 Eylül Pazar günü Irgıllı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı zamanda Hasan Efe'nin evli ve iki çocuk babası olduğu belirlendi.

Diyarbakır'dan acı haber: Kayıp Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu. 2 gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmaları derede yoğunlaşmıştı. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belirlenecek. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bedeninin dere kenarında çuval içerisine gizlenmiş şekilde bulunduğunu, üzerinin taşlarla ve çalılarla kapatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Tunç, soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

#Denizli
#Çivril
#Hasan Efe
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