"İki tane peygamberdevesinin tuhaf pozu 'yılın fotoğrafı' seçildi" yalanı

Twitter ve Instagram’da sıklıkla paylaşılan bir görselde iki tane peygamberdevesi böceğinin tuhaf bir poz verdiği görülmektedir. Kullanıcılar, paylaştığı fotoğrafın açıklamasına bunun National Geographic tarafından “yılın fotoğrafı” ödülü aldığını söylemiş.

Bu fotoğrafın gerçek olup olmadığını, şayet gerçekse yılın fotoğrafı ödülünü alıp almadığını inceledik.

Görsel gerçek ve bir Türk fotoğrafçı çekmiş

Fotoğrafı tersine arama tekniği ve “National Geographic” anahtar kelimelerini kullanarak arattık. Sonuç olarak karşımıza Hasan Bağlar isimli Kıbrıs’lı bir fotoğrafçının National Geographic sayfasına ulaştık.

Bağlar, daha önce paylaşımda olan bu görsele ait bir tweete cevap olarak bu fotoğrafın 2014 yılında finale kaldığını, 2011 yılında National Geographic Türkiye yarışmasında başka bir fotoğrafının birinci olduğunu belirtmiştir.

Görselin dijital ortamda üretildiği bilgisi de doğru değil

Bu fotoğrafta mantislerin alışılagelmiş göründüğü doğru. Bununla alakalı komplo teorisyeni bir sayfa bu fotoğrafın dijital ortamda üretildiğini iddia etmiş.