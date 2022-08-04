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İletişim Başkanı Altun: KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir

KPPS sınav iptali sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altun: KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.” dedi.

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KPPS sınav iptali sonrası yeni süreç

İletişim Başkanı Altun: ​KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

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