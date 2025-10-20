Yeni Şafak
İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye tepki: Demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir

İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye tepki: Demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir

17:1720/10/2025, Pazartesi
AA
Burhanettin Duran
Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştirinin olduğunu, hakaretin bulunmadığını belirtti.


"Milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir"


İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:


"Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."



