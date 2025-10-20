Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili Ala'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Müptezellik!

AK Partili Ala'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Müptezellik!

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:3820/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ali Mahir Başarır - Efkan Ala
Ali Mahir Başarır - Efkan Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Ala "Cumhuriyetimizin saygın makamlarına, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yöneltilen bu seviyesiz hitap biçimi, muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürüdür. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır. Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili
Efkan Ala
, NSosyal hesabından, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son hezeyanları, maalesef siyasetin giderek daha fazla seviyesiz ve ucuz ajitasyonun diliyle kirletildiğini bir kez daha ortaya koyuyor"
ifadesine yer veren Ala, Başarır'ın kullandığı üslubun demokratik rekabetin zarafetinden, fikir mücadelesinin asaletinden tamamen uzak, siyaset değil, sokak arası kabadayılığını andıran bir söylem biçimi olduğunu belirtti.

"Müptezelliğe dönüşmüş durumda"


Efkan Ala, şunları kaydetti:
"Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz. Cumhuriyetimizin saygın makamlarına, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yöneltilen bu seviyesiz hitap biçimi, muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürüdür. Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır. Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür, muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki bazıları kendi fikri yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor."

"Siyaset geleneğimize zarar vermekte"


Siyasetin onurunun, söylemin vakarında gizli olduğunun altını çizen Ala,
"Başarır'ın bu üslubu hem kendi partisine hem de siyaset geleneğimize zarar vermektedir. Millet, kimin dürüstçe memleket meselesi konuştuğunu, kiminse sahne arkasında öfke ve kinle rol yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu ülke, çürümüş bir zihniyetin siyasal meşruiyet kılıfına sokulmasına daha fazla izin vermeyecektir. Gerçek siyaset, sokak jargonuna değil, fikrin vakarına yaslanır. Başarır gibilerinin anlamadığı da tam olarak budur."
değerlendirmesinde bulundu.


Başarır’dan AK Parti seçmenine hakaret


CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katılımlarıyla Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede skandal ifadeler kullanmıştı.


Başarır
"Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi."
diyerek AK Parti ve seçmenine hakaret etti.



#AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
#Ali Mahir Başarır
#tepki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI TARİH DUYURU TAKVİMİ: KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih açıklaması geldi mi?