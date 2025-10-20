AK Partili Ala'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Müptezellik!

"Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz. Cumhuriyetimizin saygın makamlarına, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yöneltilen bu seviyesiz hitap biçimi, muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürüdür. Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır. Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür, muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki bazıları kendi fikri yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor."