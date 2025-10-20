AK Parti'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki: Hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz

AK Parti'den CHP'ye sert tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, sosyal medya hesabından CHP'nin siyaset diline sert tepki gösterdi.
Çelik, yaptığı açıklamada,
"Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."
ifadelerini kullandı.
İşte Çelik'in açıklamaları:
CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür.
CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.
CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir.
Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz.
Başarır’dan skandal sözler
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptığı son konuşmada skandal ifadeler kullanmıştı.
Başarır, şunları söyledi;
“Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi."
