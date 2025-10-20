Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki: Hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz

AK Parti'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki: Hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz

14:3020/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti'den CHP'ye sert tepki
AK Parti'den CHP'ye sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, sosyal medya hesabından CHP'nin siyaset diline sert tepki gösterdi.
Çelik, yaptığı açıklamada,
"Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."
ifadelerini kullandı.
İşte Çelik'in açıklamaları:
CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür.
CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.
CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir.
Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz.

Başarır’dan skandal sözler

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptığı son konuşmada skandal ifadeler kullanmıştı.

Başarır, şunları söyledi;

“Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi."







#Ömer Çelik
#Ak Parti
#Chp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI TARİH DUYURU TAKVİMİ: KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih açıklaması geldi mi?