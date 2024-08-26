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İletişim Başkanlığından 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM'den yapılan yazılı açıklamada kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütüldüğü belirtilerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Semih Bozkuş
21:19 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:23 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

Dün Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı.

Toplantı, 21 yılın ardından ilk kez Ankara dışında, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılırken, algı operasyoncuları da harekete geçti.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandığı ileri sürüldü.

DMM'den iftiraya cevap

YouTuber
Fatih Altaylı
tarafından ortaya atılan ve muhalif medya tarafından köpürtülen iddialara cevap ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi.
DMM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir tekne bulunmamaktadır.
" denildi.

"Bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz"

Bahse konu görüntünün, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alındığı ifade edilerek, "Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, "gerçekten orada olduğuna yönelik" kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz." sözlerine yer verildi.




#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Bitlis
#Ahlat
#Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'
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