İletişim Başkanlığından 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasına yalanlama

Dün Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı.
Toplantı, 21 yılın ardından ilk kez Ankara dışında, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılırken, algı operasyoncuları da harekete geçti.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandığı ileri sürüldü.
DMM'den iftiraya cevap
"Bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz"
Bahse konu görüntünün, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alındığı ifade edilerek, "Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, "gerçekten orada olduğuna yönelik" kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz." sözlerine yer verildi.