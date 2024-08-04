|
Gündem

İlk çatışma kadın kollarında

Mehmet Güney
04:00 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 06:55 - 4/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Asu Kaya
Asu Kaya

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu klikleri, aralarındaki rekabetin ilk çatışmasını bugün yaşayacak. CHP Kadın Kolları Kurultayı, bugün Ankara’da yapılacak. Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği mevcut Genel Başkan Aylin Nazlıaka, Özgür Özel'in desteklediği Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Asu Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Avukat Merve Kır, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve Birsen Temir Saraç yarışacak.

Aylin Nazlıaka

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

5 isimden Asu Kaya ve mevcut başkan olması nedeniyle Aylin Nazlıaka, ön plana çıkan iki aday. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğini alan Merve Kır’ın ise seçimlerin ikinci tura kalması durumunda belirleyici aktör olacağı düşünülüyor. CHP kulislerinde Merve Kır’ın iki adaydan birisinin lehine çekilebileceği belirtiliyor.


DENGELER DEĞİŞEBİLİR

İmamoğlu’nun adayı olduğu iddia edilen Kır’ın mevcut Kadın Kolları MYK’sında yer alması gerekçe gösterilerek, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Nazlıaka lehine çekilebileceği iddia ediliyor. İmamoğlu’nun genel başkanla arasında sorun olmadığını göstermek için Kır’ın, Kaya lehine de çekilebileceği dillendiriliyor.


#politika
#CHP
#kadın kolları
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TYP KADRO SON DAKİKA GELİŞMELER: TYP kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? Güvenlik, okul görevli...