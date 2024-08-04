İlk çatışma kadın kollarında

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu klikleri, aralarındaki rekabetin ilk çatışmasını bugün yaşayacak. CHP Kadın Kolları Kurultayı, bugün Ankara’da yapılacak. Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği mevcut Genel Başkan Aylin Nazlıaka, Özgür Özel'in desteklediği Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Asu Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Avukat Merve Kır, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve Birsen Temir Saraç yarışacak.

Aylin Nazlıaka





DENGELER DEĞİŞEBİLİR

5 isimden Asu Kaya ve mevcut başkan olması nedeniyle Aylin Nazlıaka, ön plana çıkan iki aday. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğini alan Merve Kır’ın ise seçimlerin ikinci tura kalması durumunda belirleyici aktör olacağı düşünülüyor. CHP kulislerinde Merve Kır’ın iki adaydan birisinin lehine çekilebileceği belirtiliyor.





DENGELER DEĞİŞEBİLİR

İmamoğlu’nun adayı olduğu iddia edilen Kır’ın mevcut Kadın Kolları MYK’sında yer alması gerekçe gösterilerek, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Nazlıaka lehine çekilebileceği iddia ediliyor. İmamoğlu’nun genel başkanla arasında sorun olmadığını göstermek için Kır’ın, Kaya lehine de çekilebileceği dillendiriliyor.



