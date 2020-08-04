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POLİTİKA

İlk teslimat eylülde: Milli elektronik kelepçe tamam

Milli elektronik kelepçe eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilecek. Yerli ürünlere yurt dışından da talep gelmeye başladığı bildirildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mustafa Varank milli elektronik kelepçeleri inceledi.
Mustafa Varank milli elektronik kelepçeleri inceledi.

Sanayi İş Birliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçeler eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığı’na teslim edilmeye başlanacak.

SİP kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nce denetimli serbestlik altındaki hükümlülerin, haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonunun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amacıyla Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi yapıldı.

Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecek
EKONOMİ
Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecek

1 OCAK’TAN İTİBAREN MİLLİ ÜRÜNLER

İhale sonucunda elektronik izleme yazılımıyla elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve bu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler yerini tamamen milli ürünlere bırakacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi’nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret etti. Firmanın Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman’dan bilgi alan Varank, üretim tesisinde millileştirilen elektronik kelepçelerin prototiplerini inceledi.

Ziyareti sırasında ürünün ilk prototiplerini görme imkanı olduğunu belirten Varank, “Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak. Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi kendine yetebilen, dünyada öncü teknolojiler üretebilen bir ülke haline gelmek istiyoruz. Bakanlığımızın, diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye’de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz. Elektronik kelepçe ihalesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi” bilgilerini verdi.

Yerli elektronik kelepçeler 2021'den itibaren kullanılacak: 20 milyon liralık ithalat gideri ortadan kalkacak
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Yerli elektronik kelepçeler 2021'den itibaren kullanılacak: 20 milyon liralık ithalat gideri ortadan kalkacak

İhraç edilecek

SİP mevzuatı çok uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar başarılı bir ihale yapılmadığına işaret eden Varank, bunun ilk örneğini elektronik kelepçe ile başardıklarını ve ürünü yerlileştirdiklerini ifade etti. Varank, Türkiye’nin artık kimseye muhtaç olmadan ürünün ülkenin ihtiyacını görecek şekilde kullanılabileceğini vurgulayarak, “Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var. Elbette firmalarımız bunu değerlendirecek” dedi.

Kamuda yerlileşme adımları sürüyor
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Kamuda yerlileşme adımları sürüyor

Kadına yönelik şiddete karşı kullanılacak

  • Bakan Varank, bu ürünün, denetimli serbestlik uygulamaları yanında özellikle kadına yönelik şiddette ve uzaklaştırma cezalarında kullanıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Panik butonu olarak kullanılıyor. Adalet Bakanlığımız’ın yeni tip infaz uygulamalarının yanında özellikle kadına yönelik şiddette teknolojik ürünlerle kadınlarımızın koruma altına alınması da önemli bir konu diye düşünüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli ve milli ürünler kullanması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konudaki hassasiyeti nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e de teşekkür ediyorum.”

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Elektronik kelepçe yaygınlaşıyor
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