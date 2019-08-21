İmamoğlu 50 kişiyi işten attı

23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevi AK Parti’den CHP’li İmamoğlu’na geçmişti. “Çok çalışacağız” sloganlarıyla 27 Haziran’da görevi devralan ve kendisini İstanbullulara hizmete adadığını ilân İmamoğlu yönetiminin ilk icraatı işçi kıyımı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

KILAVUZU CHP İL TEŞKİLATI

Verilen talimatlar doğrultusunda ilk olarak Medya A.Ş.’den çoğu gazeteci 50 kişinin işine son verildi. İBB iştirak şirketlerinin yönetim kadrosunun 26 Ağustos tarihinde belirleneceği ve asıl işçi kıyımının ise bu tarihten sonra yapılacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun CHP teşkilatının kılavuzluğuda yeni bir kadrolaşmaya gideceği öğrenildi.

SİYASİ GÖRÜŞE GÖRE FİŞLEME

CHP yönetimi göreve gelir gelmez AK Parti’ye üye olan kişileri tek tek fişledi. Hazırlanan listede yer alan AK Parti üyesi personelin işten çıkarma işlemi başladı. Çıkartılan personelin sosyal medya hesapları da tek tek incelendi. Yapılan inceleme sonucunda AK Parti ya da Cumhur İttifakı’na destek veren personelin çıkış işlemleri ön sıraya alındı. CHP’li İmamoğlu, dün sabah itibariyle 160 kişinin çalıştığı İBB Medya A.Ş'den çoğu gazeteci 50 kişiyi işsiz bıraktı. İBB Basın Danışmanı Murat Ongun’un işçi kıymını koordine ettiği ve önümüzdeki günlerde İBB Medya A.Ş’deki tüm personelin işine son verileceği öğrenildi.

LİSTEYİ KİM HAZIRLADI?

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı. Öte yandan başlayan işçi kıyımından CHP’li meclis üyeleri günler öncesinden haberdar edildi. Personelin AK Parti üyesi olup olmadığının nasıl tespit edildiği ve listelerin kimler tarafından hazırladığı ise merak konusu. Fişlemede CHP İl Başkanlığı’nın etkili olduğu ileri sürülüyor.

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1200 KİŞİ DAHA SIRADA

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminin bununla da sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki günlerde AK Parti üyesi olduğu için işten çıkarılacak personelin sayısının artacağı öğrenildi. İBB’nin çeşitli kurumlarında çalışan 1200 personelin daha Ağustos ayında sözleşmesinin biteceği ve yeni sözleşme yapılmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Direnenlere sürgün tehdidi

Üst kademede görev alan personel için ise önce çalıştıkları kurumlardan istifa etmeye zorlanacakları, istifa etmek istemeyen personel için ise çalıştığı kurumdan sürgün edileceği bilgisine ulaşıldı. İstifa etmekte direnen personel için ise işten çıkarma işlemi uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz’ın da işine son verilmişti.





KIYIMI SAVUNDU

Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ’de işten çıkarmalarla ilgili, 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili sorulan soruya, “Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor.

BUNLAR MÜMKÜN

Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız” cevabını verdi.

NİHAYET KENTE DÖNDÜ

Seçimleri kazandıktan sonra görev süresi 1 ay dolmadan 23 Temmuz’da 8 günlüğüne izne ayrılan CHP’li İmamoğlu, ilk tatiliyle ilgili eleştirilerin yankıları sürerken 6 günlük yeni bir tatil için Bodrum’a gitmişti. İmamoğlu’nun kısa sürede iki kez tatile çıkması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İmamoğlu, dün İstanbul’a döndü.





İstanbul’un iletişim ağı

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2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Medya AŞ. şirketi, şehre dair günlük haber, bilgi, enformasyon hizmetleri sunuyor. Kültürden spora, ekonomiden çevreye, eğitimden sağlığa kadar farklı içerik ve formatta yayınlar yaparken, Trafik Radyosu ile İstanbullulara yol ve trafik durumunu anlık olarak aktarıyor. İnternet ağında .istanbul ve .ist alan adı uzantısının sahibi olan Medya A.Ş. aynı zamanda dijital medya, prodüksiyon ve medya planlama şirketi olarak da İstanbullulara hizmet veriyor.

Namus sözü vermişti

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak” demişti. 18 Aralık 2018 günü Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunmuştu.

GELİP BENİ BULACAKSINIZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım” diye konuşmuştu.

‘EKMEKLE OYNAMAM’ DEMİŞTİ

İmamoğlu yerel seçimler öncesi katıldığı bir TV programına şu ifadelere yer vermişti; “Biz alın terine bakarız. Biz onun hangi partiye oy verdiğine, nerden geldiğine, nasıl yaşadığına bakmayız bakmayız da. Biz insanları ayırt etmedik. 1 Nisan itibariyle kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Tüm emekçi kardeşlerimin gönlü rahat olsun” dedi.





Bu yanlıştan dönün

Medya A.Ş.’den çoğu gazeteci 50 çalışanın işten çıkartılmasına medya sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, ”Ekrem Bey seçim öncesi emekten, alın terinden, kul hakkından bahsetti. Kimseyi mağdur etmeyeceğim dedi. Bu medya çalışanlarına yapılan uygulamayı kınıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bu masum insanların ekmeğiyle oynamayın. Bu yanlıştan dönün” dedi. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de (UMED) de, “Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında duracağız” açıklaması yaptı.