İmamoğlu davasında flaş gelişme: 'Etkin pişmanlıktan' tahliye edilen Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklandıktan sonra 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak 10 Temmuz’da tahliye edilen iş adamı Adem Soytekin hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Beyanlarında tutarsızlıklar tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında Soytekin’in yeniden tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Soytekin’in daha önce etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle tahliye edildiği belirtilirken, son yapılan kolluk ve emniyet araştırmalarında beyanlarının bir kısmının gerçeğe aykırı olduğunun somut delillerle tespit edildiği ifade edildi.

Savcılık, şüphelinin kendisini örgütten soyutlamaya çalıştığını, eylemlere aracılık ettiği suçlamaları bilmediğini iddia ettiğini ve suç gelirlerini gizleme girişiminde bulunduğunu vurguladı.

Yeniden cezaevine gönderildi

Soytekin’in verdiği ifadeleri tutarsız bulduğunu belirten savcılık, verilen tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, Soytekin’in yeniden tutuklanması gerektiğini belirtti.

Soytekin hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama kararı verilmesi üzerine Soytekin, yeniden cezaevine gönderildi.



