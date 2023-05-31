İmamoğlu destekçisi Soner Yalçın'dan 'koltuk sevdalısı' Kılıçdaroğlu'na: Hali artık trajedi değil komedi

Soner Yalçın - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçimlerin kaybedilmesi sonrası parti, muhalif medya ve seçmen adeta ikiye bölündü. Bazıları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını kabul ederek genel başkanlığı bırakmasını istiyor. Diğer kesim ise, Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybetmesine rağmen hala başarılı olduğunu savunuyor.
CHP medyasına yüklendi
'Trajik değil komedi'
'CHP elden gitti-gidiyor!'
'Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu'
Siyaset karnesine bir mağlubiyet daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden muhalefet yanlısı köşe yazarları şu ifadelerle çağrı yaptı: