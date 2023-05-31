İmamoğlu destekçisi Soner Yalçın'dan 'koltuk sevdalısı' Kılıçdaroğlu'na: Hali artık trajedi değil komedi

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen:

“CHP, devrim yapan parti olmaktan, CHP olmaktan vazgeçti; Kılıçdaroğlu ve ekibi partiyi ortanın sağına çekti. Atatürk’ün, partisi ve Türkiye için belirlediği ilkelerden uzaklaştı; tam bağımsızlık ve kamuculuğun yerini, NATO’culuk ve neoliberal politikalar aldı. Bunların bir bedeli olacak elbette. Vakit, Kılıçdaroğlu için geriye çekilme vaktidir.”