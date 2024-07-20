|
Gündem

İmamoğlu etkisini kırmak için 'çalıştay'

Seçimlerin ardından tüzük değişikliği hazırlıklarına başlayan CHP’de, planlar değişti.

Mehmet Güney
04:00 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:30 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel -Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel -Ekrem İmamoğlu

Tüzük kurultayı yerini çalıştaya bırakacak. Eylül ayında toplanacağı duyurulan ve daha sonrasında iptal olması gündeme gelen tüzük kurultayına karşın itirazlar yükselince CHP Genel Merkezi yeni bir formül buldu. Eylül ayında kurultay yerine tüzük çalıştayı yapılmasının planlandığı öğrenildi. Kurultayın çalıştaya dönüştürülmesinin en büyük nedeninin ise İmamoğlu’nun gücünü artırmasının önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Kurultay olması durumunda İmamoğlu PM’deki üye sayısının 80'e çıkarılmasını talep ederek PM'de gücünü artırma planları yapıyordu.


İMAMOĞLU KANADI TEPKİLİ

Tüzük ile ilgili çalışmayı ise uzun süredir gözlerden uzak olan partinin Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yürütüyor. Tüzük kurultayının isminin ve kapsamının değişmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi tepkili. Ön seçim ve dönem sınırı getirilmesi durumunda İmamoğlu CHP içindeki etkisini tamamen yitirebilir.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kıdem tazminatı için hesap netleşti: Tavan ücret tablosu belli oldu! 1-10-12-15 yıl olanlara...