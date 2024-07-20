İmamoğlu etkisini kırmak için 'çalıştay'

Tüzük kurultayı yerini çalıştaya bırakacak. Eylül ayında toplanacağı duyurulan ve daha sonrasında iptal olması gündeme gelen tüzük kurultayına karşın itirazlar yükselince CHP Genel Merkezi yeni bir formül buldu. Eylül ayında kurultay yerine tüzük çalıştayı yapılmasının planlandığı öğrenildi. Kurultayın çalıştaya dönüştürülmesinin en büyük nedeninin ise İmamoğlu’nun gücünü artırmasının önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Kurultay olması durumunda İmamoğlu PM’deki üye sayısının 80'e çıkarılmasını talep ederek PM'de gücünü artırma planları yapıyordu.
İMAMOĞLU KANADI TEPKİLİ
Tüzük ile ilgili çalışmayı ise uzun süredir gözlerden uzak olan partinin Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yürütüyor. Tüzük kurultayının isminin ve kapsamının değişmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi tepkili. Ön seçim ve dönem sınırı getirilmesi durumunda İmamoğlu CHP içindeki etkisini tamamen yitirebilir.