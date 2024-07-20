İmamoğlu etkisini kırmak için 'çalıştay'

Tüzük kurultayı yerini çalıştaya bırakacak. Eylül ayında toplanacağı duyurulan ve daha sonrasında iptal olması gündeme gelen tüzük kurultayına karşın itirazlar yükselince CHP Genel Merkezi yeni bir formül buldu. Eylül ayında kurultay yerine tüzük çalıştayı yapılmasının planlandığı öğrenildi. Kurultayın çalıştaya dönüştürülmesinin en büyük nedeninin ise İmamoğlu’nun gücünü artırmasının önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Kurultay olması durumunda İmamoğlu PM’deki üye sayısının 80'e çıkarılmasını talep ederek PM'de gücünü artırma planları yapıyordu.