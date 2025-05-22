İmamoğlu’nu gözden çıkardılar

CHP’de parti üst yönetimi, sonuncusu İzmir’de düzenlenen mitingle Ekrem İmamoğlu’nu gündemde tutmaya çalışsa da bazı milletvekilleri ve Genel Merkez yöneticileri İmamoğlu’nu yavaş yavaş gözden çıkarıyor. Parti içinde İmamoğlu’nun bundan sonra CHP’de var olamayacağını öngören, ilerleyen süreçte gündemden düşmesi gerektiğini savunan isimler mevcut. İmamoğlu’nun CHP içindeki şansını değerlendiren bazı milletvekilleri, “CHP içerisinde var olması artık zor. Başka bir parti kurup yeniden siyasete girmesi de çok zor” görüşünde. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB sürecini iyi yönettiği, sonunda ise partinin cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtiliyor.