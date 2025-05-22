Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İmamoğlu’nu gözden çıkardılar

İmamoğlu’nu gözden çıkardılar

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’de parti üst yönetimi, sonuncusu İzmir’de düzenlenen mitingle Ekrem İmamoğlu’nu gündemde tutmaya çalışsa da bazı milletvekilleri ve Genel Merkez yöneticileri İmamoğlu’nu yavaş yavaş gözden çıkarıyor. Parti içinde İmamoğlu’nun bundan sonra CHP’de var olamayacağını öngören, ilerleyen süreçte gündemden düşmesi gerektiğini savunan isimler mevcut. İmamoğlu’nun CHP içindeki şansını değerlendiren bazı milletvekilleri, “CHP içerisinde var olması artık zor. Başka bir parti kurup yeniden siyasete girmesi de çok zor” görüşünde. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB sürecini iyi yönettiği, sonunda ise partinin cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtiliyor.


#CHP
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?