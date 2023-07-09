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İmamoğlu'nun adayı Adıgüzel

Seçimlerde hüsrana uğrayan CHP'deki parçalanma, son olarak İstanbul teşkilatına hakimiyet kurmaya çalışan İBB Başkanı İmamoğlu’nun hamlesiyle farklı boyut kazandı. Genel merkez ile kavga eden İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu’nun adayının karşısına Onursal Adıgüzel'i çıkartacak. Adıgüzel, partinin bilgi iletişim sorumlusu olduğu görevinden Kılıçdaroğlu’nca istifa ettirilmişti.

Nur Banu Aras
04:00 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Onursal Adıgüzel.

Onursal Adıgüzel.

CHP’de seçimden sonra başlayan parçalanma devam ederken, İstanbul teşkilatında hakimiyet kurmaya çalışan İmamoğlu’nun genel merkez ile kavgası da sürüyor. İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu’nun adayının karşısına Onursal Adıgüzel’i çıkartacak. Adıgüzel, partinin bilgi iletişim sorumlusu olduğu görevinden Kılıçdaroğlu’nca istifa ettirilmişti.

200 İMZAYA DAHİ ULAŞAMADI

Öte yandan İmamoğlu’nun partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için imza toplamaya başladığı ancak 200 imzaya bile ulaşamadığı için vazgeçtiği iddia ediliyor. CHP tüzüğüne göre üye tam sayısının salt çoğunluğunun on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplanabiliyor. Bin 240 delegeye sahip CHP’de olağanüstü kurultay için noter tasdikli 621 imza gerekiyor.



#Siyaset
#CHP
#Seçim
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