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Gündem İmar barışını eleştirenlerin kaçak yapısı var
POLİTİKA

İmar barışını eleştirenlerin kaçak yapısı var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde yürürlüğe giren imar barışını eleştirenlerin kaçak yapıları ortaya çıktığını belirterek “Hepsinin kendi açıkları var” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki

Son günlerde kaçak yapılarla ismi anılan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile gazeteci Yılmaz Özdil’in kamuoyuna yansıyan haberleri tartışılırken ilgili imar barışı yasasında imzası bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gazetecilere gelişmeleri değerlendirdi. Özhaseki, imar barışının çıkarıldığı zaman 25 milyon yapının 20 milyonun imara aykırılık içerdiğine dikkat çekti.

20 MİLYON KİŞİ DEVLETLE BARIŞTI

Vatandaşın yaklaşık yüzde 70’inin devletle mahkemelik olduğunu kaydeden Özhaseki şöyle devam etti: “O günlerde yasa oy birliği ile geçti. Fakat oy veren adamlar bile daha sonra konuşmaya başladı. En ufak bir şeyde imar barışına salladılar. Bu ikiyüzlülüktür. Hepsinin kendi açıkları var. Bu konuda başı çeken adamların da nihayetinde yerleri olduğu ortaya çıktı. Madem senin de açığın var, bari bu konuda konuşma. Şurada fukaranın bir göz gecekondusunu dile getirerek siyasi istismar yapmaya çalıştılar. Ama imar barışı çok doğru bir karardı. 20 milyon vatandaşla devletin barışmasıydı.”

NE YAZILAR ÇIKARIRDI

Yılmaz Özdil’in kaçak yapısına uygulanan ‘nazikçe’ yıkımı da eleştiren Özhaseki, “Şimdi hepsinin iki yüzlülükleri ortaya çıktı. Yılmaz Özdil kendine yapılan muameleyi diline dolarsa oradan çok yazı çıkar. Ancak, karşı tarafa düşmanlık ve husumet üzerine kurulu bir dünyası olduğu için kendine yapılan bu muameleyi dile getirmez. Bir başkasına yapılsaydı ne yazılar çıkarırdı” ifadelerini kullandı.

DİKEY MİMARİ BAŞA BELA

  • Koronavirüsle mücadele sürecinde yatay mimarinin öneminin de ortaya çıktığına dikkat çeken Özhaseki, ”Pandemi sürecinde dikey mimarinin başa bela olduğunu herkes gördü. Kalabalıklarla beraber yaşamanın nihayetinde bazı sıkıntıları doğuracağı görüldü. Bir de Türkiye deprem bölgesi. Yatay mimariye geçişin en önemli ayağı da bu” dedi.

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