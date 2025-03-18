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İmza yoksa görev yok

İmza yoksa görev yok

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0018/03/2025, вторник
G: 18/03/2025, вторник
Yeni Şafak
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Mahir Polat, Barış Bektaş, Gamze Akkuş İlgezdi, Ali Öztunç.
Mahir Polat, Barış Bektaş, Gamze Akkuş İlgezdi, Ali Öztunç.

CHP, cumhurbaşkanı adaylığı için pazar günü gerçekleştireceği ön seçim hazırlıklarında sona geldi.

Milletvekillerine TBMM CHP Grubu’ndan pazar günü seçim bölgelerinde olmaları talimatı verildi. Ön seçime ilişkin parti yönetimi ve milletvekillerine yönelik görevlendirmeler ise partinin Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından programlandı. Bazı vekillere seçim bölgesi dışında görevler verilirken, kimine ise şehrinde görev verildi. Görevlendirmeler yazılı olarak bildirilirken, İmamoğlu’na imza vermeyen vekillere özel görevlendirme yapılmadı. Bu isimler arasındaki İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’a özel görev verilmedi. Polat, Bektaş ve Öztunç’un seçim bölgelerinde oy kullanacağı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın ise TBMM görevi nedeniyle yurt dışında olacağı için ön seçime katılmayacağı öğrenildi. İmamoğlu’nun adaylığına imza vermeyen 17 milletvekili bulunurken, görev verilmeyen isimlerin daha fazla olduğu belirtiliyor.



#CHP
#Siyaset
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