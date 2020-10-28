İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız, yalan söylemiş: Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım

Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, 7034 Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar, inşaattan gelen yardım çığlıkları duydu. Sesin geldiği inşaatın ikinci katına çıkan vatandaşlar, S.G.C. adlı kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. El ve ayakları iplerden kurtarılan S.G.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

'ANNEM BABAM KIZMASIN DİYE YAPTIM'

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürülüp pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.G.C.'nin, eli silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişinin kendisini kaçırıp, el ve ayaklarının bağlayarak başına da çanta geçirdiklerini söyledi. S.G.C.'nin annesi S.C. ile babası M.C. ifadesinde, kızlarının psikolojisinin bozuk olduğunu yalan söyleme ihtimali bulunduğunu söyledi. Pedagog da S.G.C.'nin ifadelerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğini yönünde rapor verdi.

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Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, S.G.C.'yi keşif için bulunduğu inşaata götürmek istedi. Daha fazla dayanamayan S.G.C., "Annem ve babam bana çok sert davranıyor, onlardan korkuyorum. Dışarıda vakit geçirmek için arkadaşlarımla buluştum ancak saatin geç olduğunu fark ettim. Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım" dediği öğrenildi.

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