Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız, yalan söylemiş Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım
İZMİR

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız, yalan söylemiş: Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım

İzmir'de 14 yaşındaki S.G.C., bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı bulundu. Kaçırıldığını ileri süren S.G.C., polisteki ifadesinde, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için dışarı çıktığını ve saatin geç olduğunu fark edince anne ve babasının kızmaması için böyle bir yalana başvurduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulunmuştu.
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulunmuştu.

Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, 7034 Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar, inşaattan gelen yardım çığlıkları duydu. Sesin geldiği inşaatın ikinci katına çıkan vatandaşlar, S.G.C. adlı kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. El ve ayakları iplerden kurtarılan S.G.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

'ANNEM BABAM KIZMASIN DİYE YAPTIM'

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürülüp pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.G.C.'nin, eli silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişinin kendisini kaçırıp, el ve ayaklarının bağlayarak başına da çanta geçirdiklerini söyledi. S.G.C.'nin annesi S.C. ile babası M.C. ifadesinde, kızlarının psikolojisinin bozuk olduğunu yalan söyleme ihtimali bulunduğunu söyledi. Pedagog da S.G.C.'nin ifadelerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğini yönünde rapor verdi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, S.G.C.'yi keşif için bulunduğu inşaata götürmek istedi. Daha fazla dayanamayan S.G.C., "Annem ve babam bana çok sert davranıyor, onlardan korkuyorum. Dışarıda vakit geçirmek için arkadaşlarımla buluştum ancak saatin geç olduğunu fark ettim. Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım" dediği öğrenildi.

İzmir'de korkunç olay: İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu
GÜNDEM
İzmir'de korkunç olay: İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

İzmir'de zanlılar suç makinesi çıktı: Önce doktorları sonra polisi darp ettiler
GÜNDEM
İzmir'de zanlılar suç makinesi çıktı: Önce doktorları sonra polisi darp ettiler

İzmir’de tuhaf kaza: Aracıyla mezarlığa uçtu
GÜNDEM
İzmir’de tuhaf kaza: Aracıyla mezarlığa uçtu

Sarı terörün son durağı İzmir: Müşteri kavgasında ortalık savaş alanına döndü
GÜNDEM
Sarı terörün son durağı İzmir: Müşteri kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Abone Ol Google News
Hainlerin inlerinde ele geçirildi

Hainlerin inlerinde ele geçirildi

PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile düğmeye basıldı.
Yangın şehitliğe uğramadı

Yangın şehitliğe uğramadı

​Alevlerle boğuşan İskenderun'dan hayret veren manzara.
Minarelerden salavatlar yükselecek

Minarelerden salavatlar yükselecek

81 ildeki camilerde saat 21.00'de salavatlar okunacak.

Defter kapandı

Defter kapandı

Trabzonspor'da yönetim masadan kalktı.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Fransız Charlie Hebdo dergisi için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.