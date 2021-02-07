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BURSA

İnşaatta korkunç kaza: Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Haber Merkezi İHA
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Hasan Ö., 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada asansör boşluğunun üzerindeki kalasa bastı. İddiaya göre bastığı kalas kırılınca metrelerce yükseklikten asansör boşluğundan aşağı düştü.

Talihsiz genç ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler hemen yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

İHA
İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Hasan Ö. hayatını kaybetti.

Gelen ekipler ağır yaralanan Hasan Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Talihsiz genç burada yapılan tedavinin ardından da yoğun bakım ünitesine kaldırıldı ancak saatler sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kaza sonrası yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
FOTOĞRAF 12
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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi.
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Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin’in kasksız olarak kullandığı elektrikli bisiklete, 16 PJ 995 plakalı Tuncay Kel (49) yönetimindeki otomobil çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Ahmet El Hüseyin, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin, yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.
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Oğlunun yanına koşan Hüseyin, gözyaşlarına hakim olamadı.
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İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet El Hüseyin’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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Görüntülerde, elektrikli bisikletiyle ilerleyen gencin, kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı, savrulup, metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma düştüğü görüldü.
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Kaza sonrası yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Ahmet El Hüseyin ağır yaralanırken, bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
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Edinilen bilgilere göre kaza Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
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Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kazada hayatını kaybeden Asil Koca’nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
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Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.


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