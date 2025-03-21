İnternetten elektrikli süpürge almak istedi: Sahte siteye binlerce lirasını kaptırdı

"Biz de başsavcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şu anda iddianame hazırlandı. Suç, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması' suretiyle işlendiği için ağır cezada dosyası açıldı. Bu tarz vakalarla çok karşılaşıyoruz. Her ne kadar yaygın siteler aracı olarak kullanılsa da alırken birçok kez kontrol ve teyit etmemiz gerekiyor. Ödemeyi yaptığınız şahsın bilgilerini saklamamız gerekiyor. Bu şekilde ikinci el alışverişler yapıldığında da WhatsApp kayıtları, banka dekontları, bulunabilecek tüm bilgi ve belgelerin kayıtlı kalmasını tavsiye ediyoruz"