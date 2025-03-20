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Sahte ilanla 5,5 milyon TL'lik vurgun: Dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti

Sahte ilanla 5,5 milyon TL'lik vurgun: Dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti

10:2520/03/2025, Perşembe
IHA
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7 şüphelinin, 5'i tutuklandı.
7 şüphelinin, 5'i tutuklandı.

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden "Evde Sabun Paketleme" işi ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para alarak 5,5 milyon TL civarında dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon düzenlendi, 7 şüpheli yakalandı 5'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Beş kişi tutuklandı

Hesaplarında 5.5 Milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin, 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi.

'Evde Sabun Paketleme' ilanıyla dolandırdılar

Açıklamanın devamında ise
"Şüpheliler hakkında sosyal medya platformları üzerinden 'Evde Sabun Paketleme' ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka kredi kartı ele geçirildi"
ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şüphelilerin, evden çalışmak isteyenlerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi rakamlar talep ettiği bu şekilde yüzlerce kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı iddia ediliyor.



#Dolandırıcılık
#sahte ilan
#sosyal medya

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