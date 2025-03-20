Sahte ilanla 5,5 milyon TL'lik vurgun: Dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden "Evde Sabun Paketleme" işi ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para alarak 5,5 milyon TL civarında dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon düzenlendi, 7 şüpheli yakalandı 5'i tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi.
Beş kişi tutuklandı
Hesaplarında 5.5 Milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin, 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi.
'Evde Sabun Paketleme' ilanıyla dolandırdılar
Öte yandan şüphelilerin, evden çalışmak isteyenlerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi rakamlar talep ettiği bu şekilde yüzlerce kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı iddia ediliyor.