Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Metina bölgesinde üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ansızın vurmaya devam!



Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NI4UGqQNJz