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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Metina bölgesinde üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

15:56 - 30/01/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 15:57 - 30/01/2024 الثلاثاء
DHA

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.



Ayrıntılar geliyor...

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