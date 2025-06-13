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İran'dan İsrail'in saldırıları sonrası ABD kararı: Nükleer müzakereler iptal

İran'dan İsrail'in saldırıları sonrası ABD kararı: Nükleer müzakereler iptal

09:1613/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İran, 15 Haziran'da yapılacak ABD ile nükleer müzakereleri durdurdu
İran, 15 Haziran'da yapılacak ABD ile nükleer müzakereleri durdurdu

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti. Aktarılan bilgilere göre saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. Tüm bu gelişmeler üzerine İran, İsrail saldırılarının etkileri ve sonuçlarından sorumlu tuttuğu ABD ile pazar günü Umman'da yapılması planlanan nükleer müzakerelere katılmayacağını duyurdu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.


İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti


ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre gerçekleştirilemeyen görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı bildirilmişti.


İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.


Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.


İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.


ABD Başkanı Trump: “İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var”


"GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ"


ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi. Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.




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