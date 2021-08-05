​Irkçı belediye başkanı Tanju Özcan:​ CHP beni örnek alsın

Bolu’da yaşayan Suriyeli mültecileri hedef alarak kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyu belediye meclis toplantısına taşıdı. Özcan önerge hakkında meclis üyelerinin söz almasına izin vermezken önerge CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla meclis Plan Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Önerge ile ilgili yaptığı konuşmada İnsanları suyla tehdit eden Bolu ‘Yezid’i Tanju Öcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri 2 yılda geri göndereceğiz” sözlerini de “Nasıl göndereceksin, altını doldurdun mu?” diyerek eleştirdi.

OYNAT 00:48 Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılara zam önergesi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Kalırsanız böyle uygulamaların muhatabı olursunuz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi. Birçok ülkenin kendi vatandaşlarına sunulan hizmetlerden para almadığını, yabancılardan ise yüksek miktarlarda para aldığını söyleyen Özcan, kendisine yurt dışından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.



Özcan, sığınmacılara seslenerek, 'Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz.' dedi.



CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.



Bolu Belediye Meclisinde 14 CHP'li, 11 AK Parti'li, 4 İYİ Partili ve 2 MHP'li üye bulunuyor.





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KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

Partisinin mültecilerle ilgili net bir politikasının olmadığını söyleyen Özcan, “Benim partimin de bir politikası yok. Hiçbir partinin somut bir önerisi yok. Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz’ diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirdi. CHP’nin bir mülteciler konusunda bir plan ve programının olmadığını anlatan Özcan adeta, ‘Kılıçdaroğlu beni örnek alsın’ dedi.

MÜLTECİLERİ TEHDİT ETTİ

Mültecilerle ilgili sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Özcan, “Ben sizi Bolu’ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu’ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu’ya geldiniz. Nasıl Bodrum’da pahalı plajlara gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu’da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz. Bolu’da yaşayacaksanız bu tür maliyetlere katlanacaksınız” diyerek Bolu’da yaşayan mültecileri üstü kapalı bir biçimde tehdit etti.