Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İslam düşmanlığına CHPden destek Sakın ha, sakın ha Ankara Barosu ve Baroların yalnız ve sahipsiz olduğunu düşünmeyin
POLİTİKA

İslam düşmanlığına CHP’den destek: Sakın ha, sakın ha! Ankara Barosu ve Baroların yalnız ve sahipsiz olduğunu düşünmeyin

Eşcinsellik ve zinaya yönelik hutbesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “sesi çağlar öncesinden gelen şahıs” diyerek linç etmeye kalkan Ankara Barosu’na CHP sahip çıktı. CHP’li vekil Alpay Antmen, “Ankara Barosu yalnız değil” derken, bir diğer CHP’li Selin Sayek Böke, “Kininiz ve ayrımcılığınız bitmedi” yorumunu yaptı. CHP’li Erdoğan Toprak da, İslam’a yönelik hakareti “Ali Erbaş yüce, evliya, elçi değil” diyerek meşrulaştırmaya çalıştı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Alpay Antmen
Alpay Antmen

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşcinsellikle ilgili hutbesini bahane ederek İslam düşmanlığı yapan Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır Barolarına CHP’den tam destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, baroya yönelik soruşturma başlatılmasını eleştirerek, “Bu soruşturma, koronavirüs salgınını fırsat bilip, sivil toplum örgütlerini yargı marifetiyle susturmaya çalışmak, ifade özgürlüğünü kısıtlamaktır” dedi. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ın, “Bu soruşturma artık laik, demokratik bir Cumhuriyet ile karanlık arasındaki çizgidir” sözlerini alıntılayan CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner ise Türk Ceza Kanununda ‘halkın bir kesiminin cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılanmasının’ suç olduğunu hatırlattı. Tuhaf mesajıyla Cihaner’in, eşcinsel bireylerin ‘üçüncü cins’ olduğunu ima ettiği sanılıyor.

İlhan Cihaner

YETKİSİ YOKMUŞ

Seyit Torun

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da sosyal medya üzerinden Ankara Barosu’na destek verenlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insanları ayrıştırıp toplumu kutuplaştırdığını savunan Torun, “Bu nefret diline ve toplumu kine sürükleyen söylemlerinize en azından bu hassas süreçte ara verin!” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da skandal ifadeler kullandı. Toprak, “Ali Erbaş yüce, evliya, elçi değil, 83 milyon yurttaşın sahibi olduğu Devlet’in yasasıyla atanan, maaşını milletin vergisiyle alan, görevi millete hizmet olan bir memurdur! Ne dinen ne resmen kimseyi yargılama, aşağılama, hakir görme, had ve yetkisinde değildir!” dedi.

‘SAKIN HA’ TEHDİDİ

Veli Ağbaba

İslam’a hakarete tam destek veren CHP’li vekillerden Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle yazdı: “Anayasa’ya göre açıkça nefret suçu olarak kabul edilen bir açıklamaya ‘Nefret suçudur’ diyen Ankara Barosu’na Ömer Çelik’in emriyle soruşturma açan Başsavcılık; CHP’ye alçakça hakaret eden İsmail Türüt için kılını bile kıpırdatmıyor. Hukuk varmış gibi davranmayı bile bıraktılar!” CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “Kininiz ve ayrımcılığınız bir bitmedi! Bizim de halkçı düzeni kurmak için mücadele azmimiz bitmedi, bitmeyecek!” derken CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise “Sakın ha, sakın ha! Ankara Barosu ve Baroların yalnız ve sahipsiz olduğunu düşünmeyin...” diyerek İslam dininin hükümlerini hatırlatanlara tehdit gibi sözler sarf etti.

Avukatlar ayakta

Fotoğraf: Arşiv
  • Kur’an-ı Kerim’i ‘çağlar öncesinden gelen ses’, İslam’ın buyruklarını hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı da ‘sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel dogmalara sahip’ ifadeleriyle niteleyen Ankara Barosu’na, bizzat Ankara avukatlarından tepki geldi. Skandal bildiriye karşı avukatlar, “Bir ülkenin ve milletin kıymetlerini lekelemek en hafif tabiriyle gaflet ve rezalettir. Bunun kasıtlı ve planlı olması ise ihanet ile sıfatlandırılacak ölçüde vahim bir kepazeliktir. Baro’ya kayıtlı avukatlar olarak bu çarpık ve çürük zihniyetin katiyen bizi temsil etmediğinin altını çiziyor; bu açıklamadan utanç duyuyor ve şiddetle kınıyoruz. Gereğinin yapılmasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyoruz” açıklaması yaptı. Avukatlardan Veli Böke de skandal bildiriye ilişkin suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Barosu üyesi 62 avukat da yaptıkları ortak açıklamada baronun beyanının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Alçaksınız, düşmansınız, İslamofobiksiniz: İslam düşmanlığına CHP de destek verdi
GÜNDEM
Alçaksınız, düşmansınız, İslamofobiksiniz: İslam düşmanlığına CHP de destek verdi
Abone Ol Google News
Biraz daha dişimizi sıkacağız

Biraz daha dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Yol haritası hazır

Yol haritası hazır

Türkiye, artık normalleşme sürecine odaklandı.
Biz yandıksiz yanmayın

Biz yandık
siz yanmayın

Salgında hayatını kaybedenlerin yakınları çağrıda bulundu.
Plazmada<br>ilk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
İslam düşmanlığına<br>CHP'den destek

İslam düşmanlığına
CHP'den destek

​CHP'li Alpay Antmen: Sakın ha! Ankara barosunun sahipsiz olduğunu düşünmeyin.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Trump itiraf etti

Trump itiraf etti

​ABD'de salgın neden hızla yayıldı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Türkiye'den yardım eli

Türkiye'den yardım eli

Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
'72 saat' <br>uygulaması başladı

'72 saat'
uygulaması başladı

​Saat sınırını geçenlere 14 gün karantina.
Çığır açan buluş

Çığır açan buluş

​İki kat daha fazla vaka tespit edildi.
Bir milyon <br>eşiğini aştı

Bir milyon
eşiğini aştı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Almanya bunu <br>nasıl başardı?

Almanya bunu
nasıl başardı?

​Tüm verilerde sınıfta kaldı ama yorumculara göre 'çok başarılı'....
British Airways'te işçi kıyımı

British Airways'te işçi kıyımı

Zarar eden şirket çok sayıda işçi çıkaracak.
Saatler belli oldu

Saatler belli oldu

Ramazan ayına özel sokağa çıkma düzenlemesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.