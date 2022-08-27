Isparta’da trafik kazası: 2 ölü

Isparta’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip Küçükyaman idaresindeki 07 GKY 95 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü Nacakcıbeli mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Ulusoy ise ağır yaralandı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Sütçüler Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaralanan Mustafa Ulusoy ise, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Galip Küçükyaman’ın Yeşilyurt köyü muhtarı olduğu öğrenildi.

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FOTOĞRAF 11 Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan 06 CGM 603 plakalı kamyona aynı istikamette seyir halinde olan Arif G. idaresindeki 14 BD 294 plakalı tır çarparak devrildi. Ardından devrilen araca çarpmamak için frenleyen Şemsettin T. idaresindeki 06 CMG 856 plakalı erik yüklü kamyon, Mahmut K. idaresindeki 02 AAV 308 plakalı araç ve Jale İ. idaresindeki 77 EF 650 plakalı arazi aracı zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralılar Jale İ., Gürkan İ., Mahmut K., Ali K., Zehra Ö., Celal Ö., Ayşen Ö., Mehmet Ö., Arif G., Hüseyin A., Emel E. ve Ali O.A.’yı Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten açılırken, devrilen tırın kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlanılacak. Öte yandan kazaya karışan Şemsettin T. kazanın bir anda olduğunu, arabayı hemen şeride çekerek yaralıların yardımına koştuğunu aktardı. Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: Trafik kitlendi 12 kişi yaralandı TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, tır, minibüs ve arazi aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. BiP'te paylaş

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