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ISPARTA

Isparta’da trafik kazası: 2 ölü

Isparta’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip Küçükyaman idaresindeki 07 GKY 95 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü Nacakcıbeli mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Isparta’da trafik kazası: 2 ölü
Isparta'da trafik kazası

Isparta’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip Küçükyaman idaresindeki 07 GKY 95 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü Nacakcıbeli mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Ulusoy ise ağır yaralandı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Sütçüler Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaralanan Mustafa Ulusoy ise, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Galip Küçükyaman’ın Yeşilyurt köyü muhtarı olduğu öğrenildi.

Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: Trafik kitlendi 12 kişi yaralandı
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Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan 06 CGM 603 plakalı kamyona aynı istikamette seyir halinde olan Arif G. idaresindeki 14 BD 294 plakalı tır çarparak devrildi.
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Ardından devrilen araca çarpmamak için frenleyen Şemsettin T. idaresindeki 06 CMG 856 plakalı erik yüklü kamyon, Mahmut K. idaresindeki 02 AAV 308 plakalı araç ve Jale İ. idaresindeki 77 EF 650 plakalı arazi aracı zincirleme kazaya karıştı.
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Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralılar Jale İ., Gürkan İ., Mahmut K., Ali K., Zehra Ö., Celal Ö., Ayşen Ö., Mehmet Ö., Arif G., Hüseyin A., Emel E. ve Ali O.A.’yı Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.
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Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten açılırken, devrilen tırın kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlanılacak.
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Öte yandan kazaya karışan Şemsettin T. kazanın bir anda olduğunu, arabayı hemen şeride çekerek yaralıların yardımına koştuğunu aktardı.
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza 12 yaralı
Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: Trafik kitlendi 12 kişi yaralandı
TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, tır, minibüs ve arazi aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Ordu’da üç araçlık zincirleme kaza: Dokuz yaralı var
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Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Gülüşan K. idaresindeki 52 ACP 844 plakalı otomobil, Muttalip D. idaresindeki 52 AL 937 plakalı minibüs ve Eray Ö. idaresindeki 01 AAR 322 plakalı otomobil çarpıştı.
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Kazanın etkisiyle minibüs yolda takla atarken diğer araçlar ise büyük çaplı hasar oluştu.
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Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, kazada sürücüler ile birlikte 3 araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı.
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Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki devlet ve özel hastanelere götürüldü.
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Bu sırada vatandaşlar, kaza bölgesinde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıtmak için megafon ile sürekli olarak anons yaptı.
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Yolun bir süre alternatif güzergahtan sağlandığı kazada araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.
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Ordu’da 3 araçlık zincirleme kaza 9 yaralı
Ordu’da üç araçlık zincirleme kaza: Dokuz yaralı var
Ordu'da, iki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs takla attı, her 3 araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.
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