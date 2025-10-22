Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail televizyonunda Türkiye'yi vurmakla tehdit ettiler: Eğer Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail televizyonunda Türkiye'yi vurmakla tehdit ettiler: Eğer Türk askeri Gazze'ye girerse...

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:0322/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gallia Lindenstrauss (sağda)
Gallia Lindenstrauss (sağda)

Terör devleti İsrail'in medyası Gazze’de Türk bayraklı iş makinelerinin görüntülerinin Tel Aviv’de meydana getirdiği rahatsızlığı konuşuyor. İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, Türkiye’nin Gazze’nin yeniden imar sürecindeki etkinliğini “stratejik bir risk” olarak yorumlayarak Türk askerinin sahaya girmesi durumunda 'yeni bir Mavi Marmara vakası' yaşanabileceği tehdidinde bulundu.

Gazze
’de sağlanan ateşkes ve Türkiye’nin bölgenin yeniden inşasında üstlendiği rol terör devleti İsrail’de ciddi rahatsızlık meydana getirdi.

İsrail medyası günlerdir Türk bayraklarının bölgede dalgalanmasını gündemde tutuyor.


  • İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolünü "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi.

Lindenstrauss, Türk askerinin Gazze'ye girmesi durumunda "yeni bir Mavi Marmara olayı" yaşanabileceğini söyleyerek açık açık tehditte bulundu.



"İsrail açısından kritik bir risk"


İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı ve Türkiye uzmanı Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'de artan etkisininin terör devletinde nasıl karşılandığını değerlendirdi.


Ankara'nın bölgedeki etkinliğinin İsrail için ciddi bir stratejik risk oluşturduğunu savunan İsrailli uzman
"Türkiye, Hamas üzerindeki nüfuzunu sürdürürken Gazze konusundaki tutumunu değiştirmedi. Ateşkesin uygulanması ve yeniden inşa sürecinde yer alması, İsrail açısından kritik bir risk"
ifadelerini kullandı.


"Türk askeri Gazze'ye girerse..."


Canlı yayında küstah ifadeler kullanan Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi ihtimaline dikkat çekerek
"Eğer Türk askerleri Gazze'ye girerse bu ciddi bir stratejik hata olur; yeni bir Mavi Marmara olayı yaşanır"
tehdidinde bulundu.

Lindenstrauss, savaş sonrası süreçte Filistin Yönetimi'nin devre dışı kalmasının Türkiye ve Katar gibi ülkelerin etkisini artırdığını, bunun da İsrail için
"stratejik baskı"
oluşturduğunu savundu.


"İsrail kazara vurursa..."


Daha önce Israel Hayom gazetesine konuşan bir diğer İsrailli uzman Rami Daniel, Türk askerinin olası Gazze görevine katılımına ilişkin
"Mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur... Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici.
En büyük risk şu: İsrail kazara vurursa ne olur?"
ifadelerini kullanmıştı.

"Gazze'de Türk görmek istemiyorum"


İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck da Gazze'de ateşkes ve yeniden imar sürecine Türkiye'nin dahil olmasından rahatsız olduğunu belirterek
"Gazze'de traktörde de cipte de Türk görmek istemiyorum"
dedi.

Mavi Marmara'da ne olmuştu?


Mavi Marmara saldırısı 31 Mayıs 2010 tarihinde, Türkiye’nin öncülüğünde Gazze’ye insani yardım götüren bir filonun soykırımcı İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulmasıyla yaşandı.



İsrailli askerler gemiye çıktığında çatışmalar yaşandı ve 9 Türk vatandaşı şehit oldu, birçok kişi de yaralandı. Olay, Türkiye-İsrail ilişkilerinde ciddi bir diplomatik krize yol açtı ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.



#İsrail
#Türkiye
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA DUYURULAR: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı 12 Araç Listesi Açıklandı Mı?