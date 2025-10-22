Terör devleti İsrail'in medyası Gazze’de Türk bayraklı iş makinelerinin görüntülerinin Tel Aviv’de meydana getirdiği rahatsızlığı konuşuyor. İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, Türkiye’nin Gazze’nin yeniden imar sürecindeki etkinliğini “stratejik bir risk” olarak yorumlayarak Türk askerinin sahaya girmesi durumunda 'yeni bir Mavi Marmara vakası' yaşanabileceği tehdidinde bulundu.
İsrail medyası günlerdir Türk bayraklarının bölgede dalgalanmasını gündemde tutuyor.
- İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolünü "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi.
Lindenstrauss, Türk askerinin Gazze'ye girmesi durumunda "yeni bir Mavi Marmara olayı" yaşanabileceğini söyleyerek açık açık tehditte bulundu.
"İsrail açısından kritik bir risk"
İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı ve Türkiye uzmanı Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'de artan etkisininin terör devletinde nasıl karşılandığını değerlendirdi.
"Türk askeri Gazze'ye girerse..."
"İsrail kazara vurursa..."
"Gazze'de Türk görmek istemiyorum"
Mavi Marmara'da ne olmuştu?
Mavi Marmara saldırısı 31 Mayıs 2010 tarihinde, Türkiye’nin öncülüğünde Gazze’ye insani yardım götüren bir filonun soykırımcı İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulmasıyla yaşandı.
İsrailli askerler gemiye çıktığında çatışmalar yaşandı ve 9 Türk vatandaşı şehit oldu, birçok kişi de yaralandı. Olay, Türkiye-İsrail ilişkilerinde ciddi bir diplomatik krize yol açtı ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.