Gündem İsrailli mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Akardan Filistin vurgusu Hassasiyetimizi ilettik
ANKARA

İsrailli mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Akar'dan Filistin vurgusu: Hassasiyetimizi ilettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir araya geldi. Bakan Akar, "Hassasiyetlerimizi ifade ettik. İş birliğimizin ve diyaloğumuzun artması, başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız konuların çözümünü de kolaylaştıracak" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İsrailli mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Akardan Filistin vurgusu: Hassasiyetimizi ilettik
Benjamin Gantz - Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Gantz, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Bakan Akar ve Bakan Gantz'ın baş başa görüşmesinin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.

'FİLİSTİN BAŞTA OLMAK ÜZERE...'

Bakan Akar görüşmeye ilişkin, "Hassasiyetlerimizi ifade ettik. İş birliğimizin ve diyaloğumuzun artması, başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız konuların çözümünü de kolaylaştıracak" dedi.

'TALİMATLARI VERDİM'

İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ise "Çalışmalarımızın artırılması için gerekli prosedürleri başlatmaları yönünde ekibime talimat verdim" ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar geliyor...


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