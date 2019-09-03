Gündem Ataşehirde yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
İSTANBUL

İstanbul Ataşehir'de yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

Ataşehir'de yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

İstanbul Ataşehir’de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı. Binada bulunan dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekiplerince mühürlenirken, bina sakinlerinden bir bölümü de taşınmaya başladı.

Haber Merkezi IHA
Riskli binanın durumu havadan görüntülendi.
Riskli binanın durumu havadan görüntülendi.

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binada, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye işlemleri başladı.

4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binadaki dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. ,Binada yaşayan vatandaşlardan bazıları, getirilen kamyona eşyalarını yükleyerek bir yandan da taşınma işlemlerine başladı.

İşlemler sırasında Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yetkilileri de hazır bulundu.

Vatandaşların can güvenliği amacıyla Ataşehir’deki riskli yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin hızlı şekilde devam edeceği öğrenildi.

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor
FOTOĞRAF 14
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Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binada, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye işlemleri başladı.
Title
4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binadaki dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
Title
Binada yaşayan vatandaşlardan bazıları, getirilen kamyona eşyalarını yükleyerek bir yandan da taşınma işlemlerine başladı.
Title
İşlemler sırasında Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yetkilileri de hazır bulundu.
Title
Vatandaşların can güvenliği amacıyla Ataşehir'deki riskli yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin hızlı şekilde devam edeceği öğrenildi.
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Öte yandan riskli binanın durumu havadan görüntülendi.
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Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor
Ataşehir'de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı. Binada bulunan dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekiplerince mühürlenirken, bina sakinlerinden bir bölümü de taşınmaya başladı. Binanın durumu ise havadan görüntülendi.


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