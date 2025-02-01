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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:191/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'a sis etkili oluyor
İstanbul'a sis etkili oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul ve çevre illerde bugün sis etkisini gösteriyor...


Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ise 09.55 itibariyle çift yönlü olarak durduruldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.



#İstanbul Boğazı
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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