İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

İstanbul ve çevre illerde bugün sis etkisini gösteriyor...

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ise 09.55 itibariyle çift yönlü olarak durduruldu.