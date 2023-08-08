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İstanbul eleştirisine Elazığ’dan cevap verdi: Biz sahadan hiç çıkmadık!

İstanbul’a hizmet etmekten çok şehir şehir dolaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı delege toplamaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilerin aksine sürekli İstanbul’da sahada olduğunu iddia etti.

Mehmet Güney
04:00 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İmamoğlu ve eşi çaput bağladı.

İmamoğlu ve eşi çaput bağladı.

İstanbul’la ilgili eleştirilere Elazığ’daki gezisinden cevap veren İmamoğlu, “Bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal” dedi. “Biz sahadan hiç çıkmadık, her daim sahadayız” diyen İmamoğlu, “Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez” dedi.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN ÇAPUT BAĞLADI

Elazığ’ın ardından Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye geçen İmamoğlu eşiyle birlikte, Pertek Sultan Hıdır Türbesi’nde ağaca çaput bağlayarak dilek diledi.

Tunceli’ye karşı İstanbul hamlesi

Kurultay hareketliliğinin arttığı CHP’de taraflar ‘memleketler’ ve ‘seçim bölgeleri’ üzerinden karşılıklı nabız yokluyor. Tunceli’ye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun stratejisine karşı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul kongrelerine ağırlık vermesi üzerinde duruluyor.

A TAKIMINA KONGRE GÖREVİ

Bu çerçevede kurultay hesaplarının kızıştığı CHP’de yönetim ‘delege deposu’ İstanbul için özel önlemler geliştiriyor. Yönetimin delegeye baskısının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ilçe kongrelerine katılımı ile artırılması üzerinde duruluyor. Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra A takımının ağır topları da kongrelerde boy gösterecek. Bu çerçevede Faik Öztrak’ın Trakya, Engin Özkoç’un Doğu ve Güneydoğu, Ahmet Akın’ın Marmara, Neslihan Hancıoğlu’nun ise Karadeniz’deki kongreler için görevlendirilebileceği belirtiliyor.





#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Siyaset
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