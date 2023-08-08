İstanbul eleştirisine Elazığ’dan cevap verdi: Biz sahadan hiç çıkmadık!

İstanbul’la ilgili eleştirilere Elazığ’daki gezisinden cevap veren İmamoğlu, “Bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal” dedi. “Biz sahadan hiç çıkmadık, her daim sahadayız” diyen İmamoğlu, “Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez” dedi.