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İstanbul Emniyeti’nde atama listesi açıklandı: İşte yeni görev yerleri

İstanbul Emniyeti’nde atama listesi açıklandı: İşte yeni görev yerleri

12:097/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Emniyeti’nde Görev Değişikliği: 12 İlçe ve 17 Şubede Atama
İstanbul Emniyeti’nde Görev Değişikliği: 12 İlçe ve 17 Şubede Atama

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev değişikliklerine gidildiğini açıkladı. Valilik onayıyla yapılan atamalarla 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi. İşte İstanbul Emniyet Teşkilatı'nda yeni atama ve görevlendirmelerin listesi

2025 yılı yaz dönemi kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli birçok ismin yeri değişti. İstanbul Valiliği’nin onayıyla gerçekleşen atamalarda, toplamda 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısı yeni görev yerlerine atandı.


İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, atamaların resmiyet kazandığı belirtilirken, değişikliklerin hem İstanbul’a hem de Emniyet Teşkilatı'na hayırlı olması temenni edildi. Görevine yeni başlayan tüm personele ise başarı dilekleri iletildi.



YENİ ATAMA LİSTESİ


İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI


2.SNF.EMN.MD. Abdurrahman Soğuksu – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


2.SNF.EMN.MD. Hüseyin Kaya – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


2.SNF.EMN.MD. Korkut Okyar – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


2.SNF.EMN.MD. Muhammet Hanifi Zengin – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


2.SNF.EMN.MD. Cemil Erim – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


3.SNF.EMN.MD. Lütfü Doğan – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


2.SNF.EMN.MD. Erdem Torlak – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


2.SNF.EMN.MD. Mehmet Baysal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı


2.SNF.EMN.MD. Gökhan Bambal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı



İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ


2.SNF.EMN.MD. Umut Karaöz – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Mehmet Ali Taşcı – Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü


2.SNF.EMN.MD. Turgut Coşkun – Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü


2.SNF.EMN.MD. Turan Çelik – Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü


2.SNF.EMN.MD. Murat Milletsever – Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Hakan Dulkadir – Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Ömer Faruk Günay – Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü


4.SNF.EMN.MD. Çağlayan Kurt – Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü


2.SNF.EMN.MD. Osman Tinmazol – Fatih İlçe Emniyet Müdürü


2.SNF.EMN.MD. Halis Erdoğan – Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü


2.SNF.EMN.MD. Hasan Demirbağ – Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü


2.SNF.EMN.MD. Şinasi Yüzbaşıoğlu – Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü



ŞUBE MÜDÜRLERİ


3.SNF.EMN.MD. Mustafa Parasız – Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Salih Köse – Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü


4.SNF.EMN.MD. Cengizhan Zengin – Çevik Kuvvet Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Adnan Ayhan – Deniz Limanı Şube Müdürü / Turizm Şube Müdürü (Vekaleten)


3.SNF.EMN.MD. Alper Erdem – Göç, Kaçakçılık ve Hudut Kapıları Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Azmi İlker Çiftci – Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Mesut Döner – Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü / Belge Yönetimi Şube Müdürü (Vekaleten)


3.SNF.EMN.MD. Fatih Çetin – İnşaat Emlak Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Yusuf Erkan – İstanbul Havalimanı Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. İlyas Kayış – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Halil Çetinkaya – İstihbarat Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Mustafa Aktan – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Orhan Şen – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü


3.SNF.EMN.MD. Muhsin Dumlupınar – Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü


4.SNF.EMN.MD. Esma Yavaşça – Strateji Geliştirme Şube Müdürü / Dış İlişkiler Şube Müdürü (Vekaleten) / Interpol-Europol Şube Müdürü (Vekaleten)



İLÇE VE ŞUBE MÜDÜR YARDIMCILARI


4.SNF.EMN.MD. Yunus Gezer – Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı


EMN.A. Koray Han Yavuz – Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı


EMN.A. Adnan Aslan – Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı


4.SNF.EMN.MD. Emrah Ata – Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı


EMN.A. Alpaslan Ödevli – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili


EMN.A. Kürşat Mesut Özmen – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili


4.SNF.EMN.MD. Ahmet İzgi – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı


4.SNF.EMN.MD. Can Coşkun – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı


EMN.A. Erhan Akkuzulu – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekili


4.SNF.EMN.MD. Ali Tokul – Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı


EMN.A. Mehmet Çağrı Karaahmetoğlu – Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekili


4.SNF.EMN.MD. Abidin Danış – Tanık Koruma Şube Müdürü


4.SNF.EMN.MD. Tunay Başarık – Trafik Denetleme Şube Müdürü / Trafik Tescil Şube Müdürü (Vekaleten)



#EGM
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#Atama
#İstanbul Valiliği
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