İstanbul Emniyeti’nde atama listesi açıklandı: İşte yeni görev yerleri

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, atamaların resmiyet kazandığı belirtilirken, değişikliklerin hem İstanbul’a hem de Emniyet Teşkilatı'na hayırlı olması temenni edildi. Görevine yeni başlayan tüm personele ise başarı dilekleri iletildi.