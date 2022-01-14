Üsküdar Haluk Dursun Kütüphanesi öğrencilere 7/24 VIP hizmet veriyor

Üsküdar Belediyesi’nin 2021 yılının sonunda açılışı gerçekleştirdiği Haluk Dursun Kütüphanesi’nde, öğrenciler 7 gün 24 saat ikramlarla ağırlanıyor.
Günün her saatinde öğrenciler; ücretsiz internet ağından faydalanırken, sessiz ve sakin ortamda kitap okuyabiliyor ve ikram saatlerinde çorba, kahve, kek ve çay alarak mola verebiliyorlar.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye binası içerisinde olan kütüphaneyi sık sık ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etme imkânı bulup, getirdiği tatlı ikramlarıyla öğrencilerin yüzünü güldürüyor.