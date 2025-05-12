İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İstanbul genelinde faaliyet gösteren ve liderliğini Tolgahan B.'nin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda 'kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçu' olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.