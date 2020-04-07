İstanbul teşkilatı seferberlik ilan etti: Vatandaşlar tek tek arandı

AK Parti İstanbul teşkilatı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu ile seferberlik başlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da katıldığı seferberlikte sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tek tek aranarak ihtiyaçları yerine getirildi.

ERDOĞAN’IN SELAMINI İLETTİ

AK Parti İstanbul il ve ilçe teşkilatları, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları aramaya devam ediyor. İstanbul genelinde 39 ilçe teşkilatı, ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor. Düzenlenen yardım seferberliğine AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Şenocak’ın bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlara hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırdı. Vatandaşların, her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar da paylaşıldı. Telefon ile bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletildi.

İHTİYAÇLARINIZI GETİRECEĞİZ

Şenocak, “Vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerine getiriyoruz. Her türlü yönlendirmeyi yaparak, gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En kısa süre içerisinde tüm milletimiz birlikte bu süreci atlatacağız. Milletce yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımız evinde kalsın biz onların ihtiyaçlarını evlerine kadar getireceğiz” dedi.