İstanbul Tuzla marinada 4 tekne alev alev yandı

Yangının çıktığı marinanın bitişiğinde bulunan limandaki balıkçı barınağındaki görevli Ahmet Akbulut, “Limanda barınakta görevliyim saat 04.45 civarı Tuzla marinada bir teknenin yandığını gördüm. Ondan sonra bayağı bir alevler çıktı, o tekneyi açığa doğru çekmeye çalıştılar. O anda itfaiyeler oraya giremedi. Bizim buraya geldiler tekneler de açıkta kaldı. İtfaiyeler söndürme işlemi yapamadılar. Benim gördüğüm en son iki tekne cayır cayır yanıyordu. Söndürme aşaması hala devam ediyor. 04.45'te yandı, 05.00 gibi müdahale oldu ama itfaiye müdahale yapamadı. Çünkü tekneler açıktaydı. Şimdi en son sahil güvenlik müdahaleleri yaptı, teknelere soğutma yapılıyor. Benim gördüğüm 2 tane tekne alev alev yanıyordu, bayağı bir alevler çıkıyordu. Tekneleri zaten açığa çekmeselerdi limandaki bütün tekneler yanacaktı" şeklinde konuştu.