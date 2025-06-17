Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Saat verildi: Ümraniye'de 4 mahallede su kesintisi

Saat verildi: Ümraniye'de 4 mahallede su kesintisi

20:0817/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Su kesintisi vatandaşlara kısa mesaj yoluyla iletildi.
Su kesintisi vatandaşlara kısa mesaj yoluyla iletildi.

İstanbul Ümraniye'de şebeke hattında meydana gelen arıza dolayısıyla saat 22.00'ye kadar dört mahalleye su verilemeyeceği bildirildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde şebeke hattındaki arıza nedeniyle 4 mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından (İSKİ) bölgedeki abonelere kısa mesajla yapılan bilgilendirmede, şebeke hattında meydana gelen arıza dolayısıyla Esenevler, Finanskent, Namık Kemal ve İstiklal mahallelerinin bu akşam saat 22.00'ye kadar su alamayacağı duyuruldu.



#İSKİ
#İstanbul
#Üsküdar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV değişikliği ile araç fiyatları nasıl şekillenecek? Fiyatlar artacak mı? İşte ÖTV düzenlemesinin detayları ve etkileri