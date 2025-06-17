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Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptı

Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptı

09:5317/06/2025, الثلاثاء
AA
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Kazada can kaybı yaşanmadı.
Kazada can kaybı yaşanmadı.

Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, ışıkta duran başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. Bazı yolcular hafif yaralanırken aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde Ümraniye-Kadıköy seferini yapan İETT'ye bağlı 8-E hat numaralı özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen başka bir özel halk otobüsüne arkadan çarptı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



#İETT Otobüsü
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