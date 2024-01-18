"TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. Serbest Geçiş Sistemini önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz"