|
Gündem

İstanbul'a 'Serbest Geçiş Sistemi' geliyor: Trafik sorununu ortadan kaldıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde bulunan gişe adaları ve kanopileri kaldırdıklarını duyurdu. Bakan Uraloğu, "Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz." dedi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının ilan edilmesinden 6 saat sonra İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için Bakan Uraloğlu ile önemli bir toplantı yapmış, ilk günden işe koyulduklarını duyurmuştu. Bakan Uraloğlu'nun bu paylaşımı akıllara AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ile yaptığı ilk toplantıyı getirdi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:53 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:57 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Serbest Geçiş Sistemi geliyor
Serbest Geçiş Sistemi geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde bulunan gişe adaları ve kanopileri kaldırdıklarını duyurdu
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. Serbest Geçiş Sistemini önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz"
dedi.
Ak Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çilesiz İstanbul için projeleri konuşmuştu

Murat Kurum ve Bakan Uraloğlu'nun ‘Çilesiz İstanbul’ toplantısı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ilk günden işe başladıklarını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuştuklarını bildirmişti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.



#Serbest Geçiş Sistemi
#Abdülkadir Uraloğlu
#İstanbul
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Murat Kurum
#AK Parti İstanbul Adayı
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...