İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Tapulu dört dairesi kendisinden habersiz kiralandı

"Ben yurtdışına sürekli işim gereği çıkıyorum. Her geldiğimde kendi dairelerimin kilitlerini polis eşliğinde çilingir marifetiyle kırarak değiştiriyorum. Fakat şikayetçi olduğum şahıs benim yurtdışına çıktığım zamanları fırsat bilerek kilitleri değiştirip haksız kazanç elde etmek amacıyla dairelerimi kiraya veriyor. Bu yaşananlara bütün bir bina şahit. Hatta bir grubumuz var. Bu grupta kimliği belirsiz kişilerin dairelerimde kalıp insanlara rahatsız verdiklerine dair beyanlar ve şikayetler var. Şu anda ben dairelerimden bir tanesini sadece polisi arayarak geri alabildim ve kiraya verdim. Allah ondan razı olsun. Onların getirdikleri kişileri bilmiyoruz. Kontrat yapma hakları yok ve yapmıyorlar. Kaçak elektrik kullanıyorlar. Suya gelirsek İSKİ'ye sahte bir kontrat sunuyorlar. Feriköy İSKİ Müdürlüğü'ne gittiğimde adımın geçmediği sahte bir kontrat ile karşılaştım. 2021'den biri 3 dairem kirada başkası kirayı alıyor ve ben mağdurum ve yargıdan başka sığınacak bir yerim yok.”