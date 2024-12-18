İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Tapulu dört dairesi kendisinden habersiz kiralandı

Şişli'de iddiaya göre müteahhit tarafından dolandırılan Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız, 3 sene önce satın aldığı tapulu 4 dairesi kendisinden habersiz bir şekilde kısa dönemler için kiraya verildi. Yurt dışında olduğu sırada kilidi kırılan evlerin gasp edildiğini ve tehdit telefonları aldığını iddia eden Yıldız, konuyu yargıya taşıdığını belirterek sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.
İddiaya göre, Gayrimenkul Uzmanı Aydın Yıldız Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3 sene önce yeni yapılmaya başlanan bir binadan 4 daire satın aldı. Dairelerin teslim edilmesi konusunda iddiaya göre, pandemi döneminde yaşanan fiyat farkı bahane edilerek sıkıntı yaşandı. Tapulu dairelerini bir türlü teslim alamayan Yıldız, müteahhide konuyla ilgili davacı olacağını söyledi. Bunun ardından tehdit telefonları kesilmedi. Babasının mezarına giden Yıldız, iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından takip edildi. Yanına gelen kişiler, Yıldız'a alacaklarını olduğunu söyleyerek dairelerinden birini istedi. Bu isteği geri çeviren Yıldız, kendisini tehdit ettirdiğini öne sürdüğü müteahhitten davacı oldu.
"Bu konuyu yargıya taşıdım"
Evlerinde kimin kaldığının belli olmadığını, sürekli gürültü yapıldığını ve komşuların sürekli şikayetçi olduğunu belirten Yıldız, “Pandemi döneminde Şişli Feriköy Mahallesi'nde yeni yapılmakta olan bir binadan 4 adet daire satın aldım. Kontratım, sözleşmem ve dairenin nasıl teslim alınacağına dair tutanaklarım var. Daireler teslim edilirken gecikmeler de yaşandı bunu firmaya sorduğumda, pandemi dönemini, fiyatların yükselmesini ve kayıplar yaşadığını bu sebeple binayı zamanında bitiremeyeceğini zikretti. Yargıya gideceğimi ve gecikme konusunda davacı olacağımı söylediğimde beni tehdit etti. 'Beni dava edersen seni bu binaya sokturmam, barındırmam seni yaşatmam' şeklinde tehditler savurdu. Bir takım ne idiğü belirsiz kişiler tarafından aradım. Hatta babamın mezarlığına gittiğim bir gün mezarlık bekçisinin uyarısıyla arabamın yanında tanımadığım kişilerin beklediği söylendi. Bizi şu kişi gönderdi senin dairelerde kira alacakların varmış.
'Bize bu dairelerden birini vereceksin biz bu kişiden alacaklıyız. Biz de sana paranı vereceğiz' dediler. Daireleri satmak istemediğimi söylediğimde ise bana aba altından sopa gösterdiler. Bu konuyu da yargıya taşıdım ve tehdit ettiren kişinin söz konusu müteahhit olduğunu beyan ettim. Avukatım vasıtasıyla da dairelerimi geri almak ve kiracı yerleştirebilmek amaçlı bütün yargı yollarına başvurdum. Kaymakamlığa yaptığım başvuru bir sonuç vermezken yargı süreci çok uzun sürdü. Bunların da aslında istediği bu. Süreç uzun sürsün ve bu süre zarfında dairelerimin kira gelirlerini alabilsinler. Ailemin rızkının haksız şekilde alınması artık yeter. "