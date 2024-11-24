Engin Altan Düzyatan nasıl dolandırıldığını anlattı: Alo Engin Bey belediyeden arıyoruz

Oyuncu Engin Altan Düzyatan da dolandırıcıların hedefi oldu. Ünlü isim, kendisini Aydın Belediyesi'nden aradığını belirten kişilere parasını nasıl kaptırdığını anlattı.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, son olarak "Dünya Varmış" filmiyle izleyici karşısına çıktı. Film hakkında konuşan Düzyatan, nasıl dolandırıcıların hedefi olduğunu da anlattı.
"Çok kolay dolandırılabildiğini" belirten Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını ve kendisinden 2 tane tekerlekli sandalye istendiğini, buna karşılık ünlü oyuncu da 4 tane aldığını, ücreti de kendisine gönderilen banka numarasına yatırdığını söyledi.
Düzyatan, o anısıyla ilgili şunları kaydetti:
"Bir gün eşim yanımdayken 'Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Gayet ciddi bir adam; 'Ben, Aydın Belediyesi sekreteri, Engin bey, sizi biliyoruz, çok hassas bir insansınız. Otuz sekiz tane tekerlekli sandalye aldık, son iki tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi ve beni belediye başkanı diye bir adama bağladı...
Biz adamla sohbet ettik. 'Arkadaşlar sizinle görüşmüşler. Çok teşekkür ederiz, çok değerli bir sanatçısınız, var olun, iyi ki varsınız' dedi. Ben de 'Ne demek efendim, 3 - 4 tane alayım' dedim ve telefonu kapattık. Ben parayı hemen yatırıyordum...
'ÇOK KOLAY DOLANDIRILDIM'
Neslişah, 'Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle gerçek bir şey değil' dedi. Ben de 'Olur mu öyle şey, belediye başkanıyla konuştum' dedim ve parayı yatırdım. Ondan sonra ortada ne arayan belediye başkanı ne de sekreteri vardı. Yatırdım parayı ve gitti. Çok kolay dolandırılırım"