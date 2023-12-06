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İstanbul'da 'Kafes-16' Operasyonu: İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan suç örgütü elebaşı Shaun Monaghan yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:14 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:11 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Organize suç örgütü elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan Kafes-16 Operasyonuyla yakalandı.
Organize suç örgütü elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan Kafes-16 Operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İngiltere tarafından, İnterpol kırmızı bülteni ile aranan silahlı organize suç örgütü elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan Kafes-16 Operasyonuyla yakalandığını açıkladı.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelenin artarak devam edeceğini ve hiç birine "göz açtırmayacaklarını" belirtti.



Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımında aktardığı bilgiler şu şekilde;

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun MONAGHAN’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı.



⚠️Shaun MONAGHAN’ın

📌Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı,

📌Yasadışı silah ticareti,

📌 Silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği,

📌Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.







#KAFES -16 Operasyonu
#Shaun MONAGHAN
#Operasyon
#Kırmızı Bülten
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