İstanbul'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

10:363/10/2025, Cuma
AA
İstanbul'da, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp yönlendirdiği kişinin parasını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Şüpheli R.Y. savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beykoz'da İ.B.G'nin (76), kendisini cep telefonundan arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle banka hesabına 630 bin lira göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.


Paranın aktarıldığı hesap üzerinden kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli R.Y. (48) Bağcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Hakkında bir suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.


Şüpheli R.Y. savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





#Bağcılar
#dolandırıcılık
#İstanbul
