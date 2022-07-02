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İSTANBUL

İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı: Yaralılar var

Haliç'te sabah saatlerinde yaşanan metrobüs yangınından sonra bu kez şehir hatları vapurunda kaza oldu. Karaköy iskelesine çarpan vapurun içindeki 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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İstanbulda şehir hatları vapuru iskeleye çarptı: Yaralılar var
İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapuru iskeleye yanaşmak istedi.

Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarptı.

DHA

Kazada sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Dev gemide yangın çıktı: Dört bin lüks araç alev alev yanıyor
FOTOĞRAF 16
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Almanya’nın Emden kentinden 10 Şubat’ta hareket eden ve Çarşamba günü Kanada’nın Davisville bölgesine varması gereken geminin kargo bölümünde çarşamba sabahı yangın çıktı.
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Geminin Volkswagen grubuna ait lüks otomobilleri taşıdığı öğrenildi.
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1100 Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere binlerce araç taşıdığı tahmin edilen Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve Atlas okyanusunun ortasında yer alan Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklenmeye başladı.
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1100 Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere binlerce araç taşıdığı tahmin edilen Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve Atlas okyanusunun ortasında yer alan Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklenmeye başladı.
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Portekiz güvenlik kuvvetleri çarşamba günü mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz ada bölgesi Azor Adaları’ndaki Terceira Adası’ndan yaklaşık 200 mil uzaktaydı.
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Yetkililere göre, bir helikopterin de kullanıldığı operasyonda hiçbir yaralanan olmadı.
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Drive isimli otomobil sitesine göre Volkswagen Grubu’na ait 4 bin aracın da gemide olduğui bildirdi.
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Volkswagen Grubu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Gemide 189 adet lüks Bentley olduğu da bildirildi. Ayrıca Porsche, Audi ve Lamborghini marka arabaların da gemide olduğu tahmin ediliyor.
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Porsche Kuzey Amerika Sözcüsü Luke Vandezande dün akşam yaptığı açıklamada şirketin 1100 otomobilinin gemide olduğunu, ancak araçların akıbetinin bilinmediğini söyledi.
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Sözcü arabaları için endişelenen müşterileri bayileriyle iletişime geçmeye davet etti.
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Açıklamada, “Ticaret gemisi Felicity Ace’in 22 mürettebat üyesi güvende ve iyi olduğu için rahatladık” ifadeleri kullanıldı.
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Bu yangın Volkswagen grubunun ilk deniz yangını değil.
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2019’da gruba ait otomobilleri taşıyan Grande America isimli gemi alev alıp batmış, bu gemide de Audi ve Porsche da dahil olmak üzere 2 binden fazla lüks otomobil yanmış ve sulara karışmıştı.
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Pandemi nedeniyle Asya’da yaşanan çip krizi yüzünden Volkswagen de dahil olmak üzere pek çok otomobil üreticisi uzun süredir tedarik zinciri sorunlarıyla boğuşuyordu.
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Avrupa ve Amerika arasındaki büyük nakliyatta gerçekleşen yangın da tedarik zinciri sorunlarına bir halka eklemiş oldu.
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Dev gemide yangın çıktı: Dört bin lüks araç alev alev yanıyor
Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan Felicity Ace adlı gemide yangın devam ederken dev yük gemisinde aralarında 1100 adet Porsche marka otomobilin yanı sıra Bentley, Audi ve Lamborghini dahil olduğu 4 bin lüks aracın bulunduğu açıklandı. Gemideki 22 mürettebat kurtarılırken lüks araçların yanmaya devam ettiği öğrenildi.

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