İstanbul'da lodos faciası! Ölü sayısı 4'e yükseldi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Can ve mal kayıplarına neden oldu.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, ÇOCUĞU YARALANDI

Esenyurt'un Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu.

Bu sırada yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi.

O esnada yoldan geçen Elif Şanver ve çocuğu da kopan çatının altında kaldı.

Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini fark ederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.

"KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI"

Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu" dedi.

REKLAM





Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle Esenyurt ve Sultangazi'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtildi:

-Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM

Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI ARTTI

İstanbul Valiliği: Lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

İBB'DEN HASAR BİLANÇOSU AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şiddetli lodos bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü" denildi.

REKLAM

İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü’nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.

GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul’da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgâr güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (30- 60km/s) etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgâr, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 km’nin üzerine çıktı. Esenyurt’ta çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi" ifadelerine yer verildi.

REKLAM

İBB açıklamasında lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların yaşandığı belirtilerek, "Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı’nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapılıyor. Hatta İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı. Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlanıyor" denildi.

GÜNDEM Kocaeli'de cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü: 8 kişi yaralandı

GÜNDEM İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı: Çatılar uçtu, bir kişi yaralandı

GÜNDEM İstanbul'un arka bahçesindeki gölün rengi değişti

GÜNDEM İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Lodos nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

FOTOĞRAF 25 Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos Türkiye'nin birçok yerinde etkisini göstermeye başladı. Liman kentlerinde etkili olan lodos, sabah saatlerinde başlayarak dev dalgaların kıyılara vurmasıyla devam etti. <br><br>Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı. Birçok kentte sabah saatlerinden itibaren artan fırtınayla, vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk çekti. Denizde etkili olan lodos sonucu deniz seferleri iptal edilirken, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılar yapıldı. Farklı kentlerde sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlayan lodosla, ağaçlardaki yapraklar caddelere savruldu. Saray Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.<br><br> Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.<br><br> Bodrum’da da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, plaj ve iş yerlerini vurdu. Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbalarıyla deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğüe şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı yapmıştı. Yapılan açıklamada şu uyarılara yer verilmişti:<br><br>\"Güney ve Güneybatı yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli tam fırtına 70-110 kmsa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.\"<br><br> Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Pek çok ilde şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, deniz seferleri iptal oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir caminin inşaatının ikinci katında, tahta kubbe kalıbı çakma işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.<br> İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.<br> Kazada yaralanan 8 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişi ambulansta tedavi edildi.<br> Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.<br> Büyükgöz, gazetecilere, 2 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 6 kişinin de ayakta tedavi edildiğini belirtti.<br> İnşaatta yeni başlayan bir kalıp çalışması olduğunu aktaran Büyükgöz, \"Kalıp çakarken ahşap kalıplar çöküyor. İşin başlangıç aşaması bu ve rüzgarın da etkisiyle böyle bir şey yaşanmış. Hastaneye sevk edilen 2 yaralının birinde doktorların ön tespitine göre kırıklar olduğu tahmin ediliyor. Diğerinin de şuuru açık, sadece kafasına darbe almış. Yaralılara acil şifalar diliyorum.\" diye konuştu.<br> Kocaeli'de cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü: 8 kişi yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod ile uyarmasının ardından şiddetli sağanak yağmurun etkili olduğu Antalya’da domates ve çilek seralarının kapladığı yağmur suları yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Yağmurun en çok etkilediği Aksu ilçesinde dün ve önceki gün sudan dolayı seralara giremeyen vatandaşlar, bugün erken saatlerde seralarına gelerek incelemelerde bulundu. Çizmeleri ile seralarına giren vatandaşlar, çamurdan dolayı adım atmakta zorlandı. Çileklerin üzeri ise adeta çamurla kaplanarak görünmez hale geldi. Başka bir serada ise çilek serasının içerisinde bulunan arıkların su ile dolu olduğu görüldü. Bir vatandaş suyun tahliye etmek için su motoru ile tahliye çalışmasına başladı. Eline küreğini alan üretici suyun önünü açarak akmasını sağladı. Yaklaşık 1 ay sonra hasat edilmesi beklenen çileklerin etkili olan yağmurda sular altında kalması Ahmet Polat’ta derin üzüntü oluşturdu.<br> Çilekleri adeta çamur ile kaplanan Mehmet Kalmaz ,”Çok şiddetli bir yağmur yağdı. Suyun gideri olmadığı için tarlam su içerisinde kaldı. Çok zararım var. Şuan kaldıracağım mahsul şubat-mart ayına kadar gitti. Su belime kadar geliyordu. Ben bu çilekleri göremiyordum. Hasat zamanı gelmişti. 1-2 hafta içerisinde toplanacaktı. Kanalların giderinin daha fazla büyümesi gerekiyor. Dağlardan sular buraya geliyor. Kurumasını bekleyeceğim. İkinci bir masraf yapacağım. 10 dönüm zarar oldu” açıklamasına yer verdi. Domates serasının içerisinde su birikintisi ile yürümekte zorlanan İbrahim Erkan, “20 yıldır çiftçilik yapıyorum, her yıl sel mağduru oluyoruz. Ürünlerimizi yetiştiremiyoruz. Bizim tek derdimiz bu kanalların düzgün bir şekilde temizlenmesidir. Bunlar yapıldıktan sonra bizim bir sorunumuz kalmayacak. Maliyetler çok yüksek. Ne olacağı ne biteceği belli değil. Geçen yıllarda da böyle oldu. Alacağımız salkım domates, gerisi çöp. Artık üretmeyi bırakacağım. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Bize destek verilmesi lazım. Kanallar yetersiz kalıyor. Dilekçeler verdik. Kendi imkanlarımız ile kanalları açıyoruz. 3 gündür seramıza gelemedik” dedi. Antalya'da sağanak seraları vurdu: Çamura büründüler Turizm kenti Antalya'da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurdan etkilenen çiftçiler, 2 gün sonra seralarına gelmeye başladı. En çok domates ve çilek seraları zarar görürken, sular altında kalan çilekler adeta çamura büründü. Domates seralarının içerisinde ise yavaş yavaş sular çekilmeye başlandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Ankara'ya inmek için döndü. Bursa'da 3 gündür süren ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan rüzgar, hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Durakta bekleyenler polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde de bir aracın üzerine çatı düştü, diğerine ise ağaç devrildi. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu, savrulan parçalar başka bir evin dış mantolamasını parçaladı. Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu'nda da hasar oluştu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce fırlayarak boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polis ekipleri de okula çıkan yolları emniyet şeridi ile kapattı, öğrencilerin bahçeye çıkması yasaklandı. Kestel ilçesinde tarihi çınar ile Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkisindeki ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Bir ağacın aracın üzerine devrilmesiyle trafikte aksamalar oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, fırtınanın etkisiyle kendi etrafında döndü. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak, Ankara'ya inmek için geri döndü. Bursa'da rüzgarın hızı 75 kilometreye kadar çıktı: Çatılar uçtu uçak iniş yapamadı Türkiye'nin çeşitli noktalarına etkili olan lodos Bursa'yı da vurdu. Kentte 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 9 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle devrilen ekmek teknesinin altında kalan simitçi, ağır yaralandı. Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei (56), Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde simit aracıyla ilerliyordu. Bu anlarda 70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, aracının çatısı uçtu ve devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından duyarlı vatandaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Bursa'da 70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah simitçinin kafasına çarptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bir simit tezgahı devrildi. 70 kilometre hızla esen lodosun etkisine dayanamayan simit tezgahının sahibi başından ağır yaralanması nedeniyle hemen hastaneye kaldırıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





OYNAT 01:02 İstanbul'da şiddetli lodos: Başakşehir'de kağıt gibi savrulan tabelalar lüks araçların üzerine devrildi Yurt genelinde etkili olan fırtına ve lodos İstanbul'da çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü ve tabelaları devirdi. Başakşehir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir sitenin önünde bulunan dükkanlara ait tabelalar kağıt gibi savruldu. Lodosun şiddetiyle devrilen tabelalar lüks araçların üzerine düştü. O anlar anbean kaydedildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:39 Avcılar'da görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu Avcılar Firuzköy'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:43 Bağcılar'da bir okulun çatısı düştü: Öğrencilerin saniyelerle kurtuldukları anlar böyle kaydedildi İstanbul genelinde fırtına etkili olmaya devam ediyor. Bağcılar'da Dr. Sadık Ahmet Ortaokulunun çatısından şiddetli fırtına sonucu kiremitler düştü. Kiremitlerin, mucize eseri öğrencilerin sınıflarına girdiği anda düşmesi olası bir faciayı önledi. Öğrencilerin saniyelerle kurtuldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerde olay anından saniyeler önce öğrencilerin okulun bahçesinde oldukları ve sınıflarına girdiklerinden hemen sonra büyük bir gürültüyle kiremitlerin çatıdan düştüğü anlar yer alıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:00 İzmir'de yollar göle döndü: Fırtına nedeniyle denizin taştığı anlar kamerada İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı.



Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.



İtfaiye ekipleri, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



