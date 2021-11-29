İstanbul'da lodos faciası! Ölü sayısı 4'e yükseldi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul'u etkisi altına alan fırtına can ve mal kaybına neden oldu. Esenyurt ve Sultangazi'de rüzgar nedeniyle kopan çatılar nedeniyle iki kadın hayatını kaybetti. Esenyurt'ta hayatını kaybeden Elif Şanver'in çocuğunu kurtardığı ancak kendisinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. İstanbul Valiliği ölü sayısının arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada lodos nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Can ve mal kayıplarına neden oldu.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ, ÇOCUĞU YARALANDI
Esenyurt'un Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu.
Bu sırada yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi.
O esnada yoldan geçen Elif Şanver ve çocuğu da kopan çatının altında kaldı.
Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini fark ederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.
"KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI"
Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu" dedi.
REKLAM
Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle Esenyurt ve Sultangazi'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtildi:
-Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
REKLAM
Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.
Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI ARTTI
İstanbul Valiliği: Lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."
İBB'DEN HASAR BİLANÇOSU AÇIKLAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şiddetli lodos bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü" denildi.
REKLAM
İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü’nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.
İstanbul’da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgâr güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (30- 60km/s) etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgâr, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 km’nin üzerine çıktı. Esenyurt’ta çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi" ifadelerine yer verildi.
REKLAM
İBB açıklamasında lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların yaşandığı belirtilerek, "Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı’nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapılıyor. Hatta İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı. Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlanıyor" denildi.