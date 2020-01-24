Gündem İstanbulda Türk-Alman zirvesi
POLİTİKA

İstanbul’da Türk-Alman zirvesi

Türkiye bugün önemli bir konuğu misafir edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. İstanbul’da gerçekleşecek görüşmenin ana gündemi göç ve Libya. Görüşmede Erdoğan, Esed ve destekçilerinin İdlib’deki saldırı sonucunda binlerce mültecinin Türkiye sınırına dayandığını hatırlatıp, mülteciler konusunda Avrupa’nın artık elini taşın altına koymasını isteyecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya krizi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya krizi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

2015 yılında Türkiye-AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasının da ele alınacağı görüşmede, Türkiye’nin mültecilere yaptığı yardımlar bir kez daha hatırlatılıp Avrupa’nın verdiği sözleri tutmadığı vurgulanacak. Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin de detaylarının konuşulacağı görüşmede Erdoğan’ın bu konuda Avrupa’dan destek istemesi bekleniyor.

KONU BAŞLIĞI ÇOK

  • İkili ilişkilerin gözden geçirileceği temasta, Almanya’nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ağırlıklı olarak ele alınacak. Görüşmede Libya krizi de masaya yatırılacak. Merkel, Libya’da ateşkes sağlanması için 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen konferansa ev sahipliği yapmıştı. Görüşmenin bir diğer gündem maddesi ise FETÖ. Kaçak FETÖ üyelerine kucak açmış durumdaki Almanya’ya bu durumdan duyulan rahatsızlığın iletilmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Türk-Alman Üniversitesi’nin İstanbul’daki yeni yerleşkesinin resmi açılışı da Erdoğan ve Merkel’in katılımıyla yapılacak. Merkel’in ziyaretinde, Almanya’nın otomobil devi Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım yapmayı planladığı fabrika konusundaki son durum da ele alınacak.

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