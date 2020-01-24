İstanbul’da Türk-Alman zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya krizi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

2015 yılında Türkiye-AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasının da ele alınacağı görüşmede, Türkiye’nin mültecilere yaptığı yardımlar bir kez daha hatırlatılıp Avrupa’nın verdiği sözleri tutmadığı vurgulanacak. Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin de detaylarının konuşulacağı görüşmede Erdoğan’ın bu konuda Avrupa’dan destek istemesi bekleniyor.

KONU BAŞLIĞI ÇOK

İkili ilişkilerin gözden geçirileceği temasta, Almanya’nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ağırlıklı olarak ele alınacak. Görüşmede Libya krizi de masaya yatırılacak. Merkel, Libya’da ateşkes sağlanması için 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen konferansa ev sahipliği yapmıştı. Görüşmenin bir diğer gündem maddesi ise FETÖ. Kaçak FETÖ üyelerine kucak açmış durumdaki Almanya’ya bu durumdan duyulan rahatsızlığın iletilmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Türk-Alman Üniversitesi’nin İstanbul’daki yeni yerleşkesinin resmi açılışı da Erdoğan ve Merkel’in katılımıyla yapılacak. Merkel’in ziyaretinde, Almanya’nın otomobil devi Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım yapmayı planladığı fabrika konusundaki son durum da ele alınacak.